馬斯克不想幹了　轉行當「全職網紅」問：意下如何？

實習記者徐敬璇/綜合報導

在2021年成為全球首富的馬斯克(Elon Reeve Musk),身兼特斯拉(Tesla)與SpaceX兩家公司的執行長,卻在今天突發文說「想辭職」改行當網紅,貼文掀起網友一波熱烈討論,還有人建議「乾脆當太空Youtuber好了」。

馬斯克今日中午在推特上發文問道,「我在考慮辭職,成為一位全職網紅,你們覺得如何?」留下一行神祕問句,沒有多做解釋。

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt