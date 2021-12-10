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社會 社會焦點 保障人權

不用手機難掌握行蹤　警住處埋伏終逮專偷民宅「超原始竊賊」

▲郭男趁深夜四下無人，騎車挨家挨戶拉大門查看有無上鎖，如未上鎖即進入行竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲郭男趁深夜四下無人，騎車挨家挨戶拉大門查看有無上鎖，如未上鎖即進入行竊。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣三義鄉雙湖地區於12月初發生一起住宅竊案，歹徒深夜侵入未鎖大門之住家，竊走現金等財物後，騎乘機車逃逸；警方鎖定1名家住台中的郭姓男子涉有重嫌；苗栗警方在其住家埋伏多日，8日傍晚趁郭嫌出門時，一舉將他逮獲；全案依刑法竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

經調查後發現，郭男利用深夜時段，將機車熄火後，徒步牽車進入住宅區，沿途用手拉動住戶大門，如果發現大門未上鎖，即侵入戶內行竊。警方積極調閱、分析多數監錄系統後，終鎖定住台中市年近70歲的郭姓男子涉有重嫌，只是郭男11月初才出獄，無使用行動電話，且未居住於戶籍地，行蹤極難掌握，令警方查緝無門。

▲苗栗警方到台中郭嫌家中埋伏多日，趁他外出時將他逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經苗栗警方多次派員前往台中市東勢、太平地區查訪、埋守，並商請台中市警力協助調閱路口影像，終於在8日傍晚，將外出準備吃晚餐之郭嫌拘捕到案。全案詢後依刑法竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方也呼籲，民眾要從生活環境著手預防，外出、入睡前鎖緊門窗、裝設監視器、防竊鈴、警報系統等，如果預算允許，也可以安裝家庭防盜數位監控系統，透過網路方式可以監控家中安全、警報通知、偵測錄影，達到防竊保全的效果。

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