　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠航控民航局違法撤照「要國賠50億元」　張綱維：差點跳軌尋死

▲▼張綱維與律師到民航局遞交國賠申請書。（圖／記者李宜秦攝）

▲張綱維與律師到民航局遞交國賠申請書。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

遠東航空2019年12月13日起無預警停飛，交通部民航局依法廢照並裁處罰款。近日遠航董事長張綱維大動作要求服照，他今日與律師至民航局提交國賠申請書，控訴民航局是違法撤照，要求逾50億元的國賠。民航局表示，收到申請書後將依法辦理。

遠航表示，今日向民航局遞交「國家賠償請求書」，求償金額為國家賠償法自民國70年頒布施行以來最高，共50億7,200萬元。張綱維指稱，民航局廢照是惡意要置遠航於死地，且一再誣蔑、並誤導交通部說遠航有財務、飛安兩大問題，跳票烏龍甚至讓他有跳軌尋死的念頭。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遠航主張，請求民航局負國家賠償之期間應以108年12月13日為始期，並請求賠償自108年12月13日起至109年6月18日止之營業利益損失。經核算其每月之營業額為4億元，扣除每月支出3.1億元，故每月獲益0.9億元，以六個月計算，獲益損失大約5.4億元。

▲▼遠航MD-82機隊,遠東航空。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航2019年底無預警停飛。（圖／記者李毓康攝）

在無法營業的損失方面，因遠航遭廢照無法營運，致該人事費用支出形成無謂損失，遠航公司請求民航局賠償自109年12月13日起至110年6月18日之人事支出包含薪資3億5,000萬、勞健保9,000萬及資遣費4億2,000萬元，合計為8億6,000萬元。

固定成本方面，遠航請求109年12月13日起至110年6月18日之租金損害為每月1,200萬元、辦公設備報銷費用3600萬元、8架飛機閒置報廢損失共12億元。

另還有6個月之租金損害為7,200萬元、辦公設備報銷費用3,600萬元，各航站之營運機具設備共6,600萬元及8架飛機閒置報廢損失共12億元，合計為13億7400萬元。

遠航主張，因無法營業，致維修廠執照、飛行許可執照遭廢止，並影響其商譽，尚須待鑑價評估損害額，預估損害至少20億元以上。此外，遠航與國防部間的運送契約違約官司，還須給付220萬5933元。

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材日前已表示，民航局廢除遠航執照是依法行事。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部長王國材日前表示，遠航過去發生財務、飛安問題，後來又無預警停飛，因此民航局依法撤照，目前行政程序進行中，當然提起訴訟是遠航的權利，但民航局、交通部就是依法進行撤照。

►用「蜂王乳」讓肌膚Q彈！激殺價超乎你的想像

ET快訊
快訊／國人放心！　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性
LIVE／邱澤許瑋甯愛意藏不住　慶功宴深情對望照曝光
邱澤拍《當男人》突襲偷親！　許瑋甯反應甜翻
快訊／土城民宅大火！　拉出1女昏迷
邱澤是「強力發電機」！　5緋聞女友全女神等級
邱澤、許瑋甯3天前就登記　證婚人是「超大咖女神」
邱澤、許瑋甯「深情對望」曖昧6個月結婚！　私下互動露餡
快訊／邱澤經紀人證實：許瑋甯已經是邱太太！夫妻同步官宣
2人有症狀急送醫！　匡列94人居隔、監測328人
快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！　首曝甜蜜合照閃炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

醫推斷：中研院女不是社區感染！連這例都擋不住「別想開國門」

實驗室爆確診！篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

實驗女逛京站「5小時能幹嘛」　網炸鍋了！反曝1場所最恐怖

全台第一座夜市防疫推車！嘉義文化路夜市設計改造　9亮點一次看

《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　紀錄新住民圓夢與愛的冒險

「一長條回波」移入中　降雨熱區出爐！下周濕涼2天探15°C

尼加拉瓜斷交！在台學生143人「獎學金恐中斷」　教育部請大學協助

實驗室女8天跑4餐廳！網見「超夯1家」喊內行　下秒驚抖：自求多福

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

機車沒油！檔車妹14度低溫下牽車　熱心男見狀...免費幫加油順利發動

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

醫推斷：中研院女不是社區感染！連這例都擋不住「別想開國門」

實驗室爆確診！篩檢巴士緊急進駐中研院　將檢測400員工和里民

實驗女逛京站「5小時能幹嘛」　網炸鍋了！反曝1場所最恐怖

全台第一座夜市防疫推車！嘉義文化路夜市設計改造　9亮點一次看

《我們一家人Taiwan Bravo！》節目　紀錄新住民圓夢與愛的冒險

「一長條回波」移入中　降雨熱區出爐！下周濕涼2天探15°C

尼加拉瓜斷交！在台學生143人「獎學金恐中斷」　教育部請大學協助

實驗室女8天跑4餐廳！網見「超夯1家」喊內行　下秒驚抖：自求多福

新增藥膳溫補與秘製麻辣兩款湯底　澳門贏到足二店插旗敦南商圈

國人放心！中研院女確診　蘇貞昌：相關接觸者皆呈現陰性

《聲林3》驚見職業級演出！徐若瑄：買票看都願意

哈孝遠狂甩12KG 　為接任台啤總經理

抽10支iPhone13！「2021企業品牌聲望大調查」投票抽大獎

冬天的小確幸　在家一人爽嗑「麻辣鴨血豆腐」！香辣彈嫩會上癮

40道現做泰菜+自助吧吃到爽！吃2CM厚蝦餅、海鮮還能DIY摩摩喳喳

強力發電機「邱澤PR有多少？」　網列超狂5條件暈爆：真的最頂

尼加拉瓜斷交衍生「三種效應」　邱毅：美國真可以做台灣的後盾？

勝投王布雷克獲加拿大最佳投手獎　未來動向慎重考慮

生活熱門新聞

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

中研院女染疫「當然不是老鼠咬」　醫籲2點很重要

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

陽光正妹獸醫藏凶器！　鄉民「獸性大發」搶當狗

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

鮮肉晨跑被阿姨搭訕　劇情神展開

大姑買車　婆婆找媳婦討紅包8萬8

指揮中心緊張！抗疫重鎮P3實驗室被攻破

實驗室女8天跑4餐廳！網喊內行：也太懂吃

更多熱門

相關新聞

遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

遠航自救會要求恢復營運　交長：民航局已做明確決定

遠東航空於前年無預警宣告停飛，並於去年初遭民航局依法廢除執照。但董座張綱維不服，已對民航局提出行政訴訟，並揚言要求民航局和解，若不和解將會提出50億國賠。今天（12/6）遠航自救會成員到交通部前陳情，交通部長王國材也表示，遠航有其權利打行政訴訟，但民航局已經做出很明確的撤照決定。

合庫銀提告前董座廖燦昌！　「遠航案」續燒　　

合庫銀提告前董座廖燦昌！　「遠航案」續燒　　

韋汝替遠航CEO生子沒名分「11年進帳1800萬」！

韋汝替遠航CEO生子沒名分「11年進帳1800萬」！

為什麼對我趕盡殺絕？張綱維PK民航局

為什麼對我趕盡殺絕？張綱維PK民航局

遠航開程序庭　交長：是他的權利

遠航開程序庭　交長：是他的權利

關鍵字：

遠航張綱維

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許瑋甯宣布和邱澤結婚！

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

快訊／尼加拉瓜宣布：與台灣斷交

99％人都錯！她揭便利貼正確用法　網跪了

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

邱澤經紀人證：許瑋甯已是邱太太

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

實驗室女11天雙北狂逛8商場！網傻眼

這科系「最沒前途」卻一堆人讀？　鄉民秒認同：超奴

跟誰斷交「台灣就完了」？　鄉民秒選這國：面子最大

快訊／新北+1耶誕城恐停辦？　侯友宜：若有必要以防疫為主

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

邱澤許瑋甯「深情對望」親密畫面曝！曖昧6個月結婚

麻豆刺青女優進AV界2年「心酸1700字」曝入行原因

更多

最夯影音

更多
台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

吳慷仁扮女裝「特地除毛」：我叫寶寶♥　得知《華燈》兇手..嚇到張大嘴「滿驚訝」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面