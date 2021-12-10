快訊／中國和尼加拉瓜復交！　簽署聯合公報：台灣是中國的一部分





▲中國宣佈和尼加拉瓜復交！（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

尼加拉瓜剛宣佈與台灣斷交不到3小時，據《央視》報導，10日早上9點46分，中國宣佈和尼加拉瓜復交。隨後，中國同尼加拉瓜在天津簽署《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》。

尼加拉瓜共和國位於中美洲地區中部。面積13.04萬平方公里，人口約660萬人。官方語言為西班牙語。尼加拉瓜共和國主要產業為農牧業。1985年中尼曾建交。1990年，中尼斷交。2020年，中尼雙邊貿易額為5.06億美元。

《中華人民共和國和尼加拉瓜共和國關於恢復外交關係的聯合公報》主要內容如下：

中華人民共和國和尼加拉瓜共和國，根據兩國人民的利益和願望，茲決定自公報簽署之日起相互承認並恢復大使級外交關係。

兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。

尼加拉瓜共和國政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。尼加拉瓜共和國政府即日斷絕同台灣的「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中華人民共和國政府對尼加拉瓜共和國政府的上述立場表示讚賞。