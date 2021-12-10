美FDA批准：16、17歲民眾可施打輝瑞疫苗追加劑

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天批准擴大輝瑞/BNT疫苗追加劑可接種年齡層，納入16、17歲民眾。值此之際，各界正憂心Omicron變異株可能戰勝2劑疫苗賦予的免疫力。

法新社報導，輝瑞（Pfizer）與BioNTech公司昨天剛公布實驗室測試結果，顯示打3劑疫苗可有效對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron變異株；打兩劑可能不足以阻止感染，但或許仍能預防重症。

在Omicron出現前，各界本就在擔心免疫力會隨著時間下滑，而且在當前主要流行病毒株Delta驅使下，美國與其他許多北半球國家都出現冬季確診潮。

FDA擴大的緊急使用授權（EUA），適用於打完最初兩劑疫苗6個月後。預料另一機構─美國疾病管制暨預防中心（CDC）也會快速審核並批准擴大緊急使用授權。

FDA代理局長伍考克（Janet Woodcock）說：「符合資格者施打疫苗和追加劑，外加戴口罩、避免群聚、遠離不通風場所等預防措施，依舊是我們對抗COVID-19最有效的方式。」

FDA在聲明中表示，支持最新決定的證據，來自之前蒐集的18歲以上人士免疫反應數據，FDA推論相關數據可擴及16、17歲。