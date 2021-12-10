全聯打破麻油她嚇傻！店員「超暖SOP處理」帥氣離開　萬人朝聖讚翻

▲原PO在全聯打破麻油非常驚慌，好在王姓女店員馬上幫忙處理。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「我想感謝新竹自由店的王小姐！」新竹一名女網友表示，她9日下午到全聯購物時，意外打破一瓶麻油，沒有經驗的她非常擔心，立刻求助店員，沒想到換來溫柔的對待，讓她非常感動，直言「其實我不確定全聯公司的狀況處理SOP是不是都是如此，但我覺得王小姐沒有因為我製造的麻煩而白眼或是不高興，非常親切又很熱心地要教我如何處理油類問題，真的很感激。」

該名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，她因天氣冷打算買麻油回家煮湯，沒想到蹲下把購物籃輕輕放在地上，瓶子瞬間倒下破裂，麻油也立刻擴散開來，「我真的只是輕輕把購物籃放下」，「第一次在商店賣場裡打破商品，我嚇呆了，停頓幾秒望著麻油不知所措。同時理智線提醒著自己趕快找服務人員來幫忙。」

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原PO立刻找到服務台的一位王小姐，連忙解釋「我打破一罐麻油了」、「很抱歉！我不是故意的，我只是想放下而已」。此時，王姓服務員沒有責怪，反而稱讚原PO有來告知，「沒關係啦！它本來就很脆…妳不要碰，我來處理就好。妳會講還好，有的人都不會說，然後就在那裡讓大家踩得到處都是。我順便教妳，遇到油就是要拿洗衣粉來吸油，千萬不要拿抹布擦。」

▲原PO全文如上。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説）



原PO想為破掉的麻油付款卻被阻止，王姓服務員表示，這款麻油的外瓶本來就很脆，他們搬貨時也很容易破掉，立刻用洗衣粉蓋在麻油上、擺放告示牌，「好了，現在等10分鐘，讓它吸油，等一下再來處理。妳可以去逛了」。

「妳們有滿意度調查表嗎？」原PO想透過填寫表單報答處理狀況的王女，而王女則說「什麼？不用啦！」就立刻離開，讓原PO非常感激，「我也相信沒有人會故意要在商店裡打破任何商品，這篇文章除了感謝之外也是希望以後大家如果不小心真的弄破任何東西就是主動告知配合處理，避免後續處理更加麻煩這樣」，「如果全聯的公司規定需要我回店結帳，告訴我，我一定配合。」

該文PO出短短6小時吸引1.6萬人按讚留言，「打去總該公司表揚一下應該也可以的吧」、「妳們兩個都很棒」、「請打去總公司讚美她！很多人對客訴很積極，對於讚美卻很吝嗇，你對她的肯定是最大的鼓勵！」「真的不要不講，會處理的更累」、「我小孩之前也在全聯打破一罐果醬，員工也是急忙過來清潔。而且說沒關係，小孩沒有受傷就好 也沒有要我們結帳。真的覺得那位員工是天使，還是這是全聯統一的教育訓練？」「王小姐棒棒，不過用麵粉吸油比較恰當，因為洗衣粉在拖地的時候產生的泡泡有時候會讓妳措手不及」。

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