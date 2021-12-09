年輕夫妻一起洗澡「離奇雙亡」！留下8個孩子成孤兒　最小才9個月





▲江西一對夫妻租房內洗澡身亡。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省宜春市袁州區竹亭鎮一對年輕夫妻，在租屋中離奇身亡，留下了8個幼小的孩子，最小的才9個月。該村幹部透露，這對夫妻中的男子是司機，平常跑運輸的，女子在家帶孩子。目前，8個孩子由奶奶、伯父伯母照顧。

據《極目新聞》報導，7日晚上，死亡夫妻的一名親人彭女士表示，死者中丈夫31歲，妻子34歲，生下了8個孩子，其中老大到老四都是女兒，老五是一個耳聾的兒子，老六、老七是一對雙胞胎女兒，老八是9個月大的兒子。

▲8個孩子成孤兒。（圖／翻攝自極目新聞）

12月3日，彭女士和孩子們的奶奶正在街上擺攤，突然接到了這對夫妻意外身亡的噩耗。彭女士表示，法醫初步鑑定夫妻倆為一氧化碳中毒身亡，如果要進一步調查死因，需要解剖屍體，但家屬不同意。彭女士稱，8個孩子目前由伯父伯母一起照顧。

12月7日晚，宜春市袁州區竹亭鎮政府工作人員證實了此事，並稱民政部門將拿出相關方案處理此事。

竹亭鎮民政所相關負責人表示，區政府領導已經去看望家屬了，目前已經將2萬元（人民幣，下同）慰問金給到8個孩子的奶奶。同時，8個孩子每個月每人均有1200元的孤兒補助，直到18歲為止。