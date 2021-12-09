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河南天降「火流星」引千人淘寶　民眾帶被子上山盼撿隕石致富

記者魏有德／綜合報導

河南11月29日出現火流星劃過天際，引起民眾好奇，甚至引來不少人前往當地搜尋隕石，盼能淘寶致富。據了解，連日來已有上千人趕往泌陽馬谷田鎮附近尋找隕石，帶給當地政府不小壓力。一名自稱為「隕石獵人」的男子在「火流星」墜落後帶著棉被到山上住了好幾天卻一無所獲，也有專家出面駁斥靠隕石可致富的說法。

▲大陸河南有部分民眾直擊火流星劃過天際，引起隕石淘寶熱。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸河南有部分民眾直擊火流星劃過天際，引起隕石淘寶熱。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《澎湃新聞》報導，11月29日凌晨2時左右，河南駐馬店、漯河、南陽、周口等多地有市民反映稱不明物體劃過天空，移動速度飛快，其間還伴隨巨大聲響。據目擊者拍下的畫面顯示，天空閃現一道白光，黑夜瞬間被照亮如白晝。

影片在網路上發酵後，部分民眾判斷為隕石墜落事件。對於隕石的最終墜落地，卻一直沒有人能證明。不過，這起事件仍引來上千人前往泌陽縣尋找墜落的隕石，當地政府工作人員表示，尋找隕石者以泌陽周邊人為主，也有一部分外地網友，不少人透過直播、拍攝影片等方式，希望在網上賺取流量。

▲大陸河南有部分民眾直擊火流星劃過天際，引起隕石淘寶熱。（圖／翻攝澎湃新聞）

一名自稱為「隕石獵人」的男子指出，他帶著棉被已經在山上住了幾天，聽說山上有野豬，但他並不感到害怕，「可惜的是，多日過去還是一無所獲，大家可以不用再去了，因為能找的地方都已經被找遍了。」

對於部分民眾的「隕石淘寶熱」，南京紫金山天文台研究員徐偉彪表示，「火流星」沒有完全磨損，掉在地上就成了所謂的「隕石」，即便掉在地上，其價值也有待評估，「85%以上的隕石都是普通的球類隕石，由於被發現的數量較多，科研價值和市場價值並不高，如果證實是鐵隕石、橄欖隕石等，則非常稀有，相對價值就高。」

徐偉彪強調，即便是有許多人帶著專業設備試圖尋寶，「有儀器設備，沒有精準定位，（找到隕石）是不可能的事情。」

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