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打莫德納送200元全聯禮券　竹市限定場！限時4天免預約　

▲疫苗、打針、注射。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市府推出打默德納送禮券活動，限時、限場免預約、免等待。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

因應國外疫情仍嚴峻，且海外返鄉潮、耶誕跨年活動將到來，新竹市府宣布，至今（9）日14點起至12月12日四天期間，符合資格對象來竹市中正市場施打站接種莫德納疫苗，現場即贈200元全聯禮券一張，「打了就買，一兼兩顧」。民眾可免預約直接赴現場施打，也可致電疫苗專線03-5355137先預約，可享免排隊免等待。

衛生局指出，本次符合「打疫苗、領禮券」活動資格包括施打第一、二、三劑莫德納的民眾，符合資格對象如下：
1. 18歲以上尚未接種第一劑
2. 第一劑施打莫德納疫苗已滿4週，可接種第二劑者
3. 第一劑施打AZ疫苗已滿8週，可接種第二劑者
4. 接種兩劑AZ或莫德納疫苗已滿五個月，可接種第三劑者

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衛生局也說明，今日下午14點起至12日期間，來中正市場二樓接種莫德納，就可領取200元全聯禮券。中正市場疫苗站開站時間：

12/9 （四）下午14-17點
12/10（五）早上08-11點 下午14-17點 晚間18-20點
12/11（六）早上08-11點 下午14-17點 晚間18-20點
12/12（日）早上08-11點 下午14-17點 晚間18-20點

衛生局說，新竹市第一劑涵蓋率目前已達92.6％，第二劑涵蓋是則是73.2％，全國排名第一，民眾施打踴躍，市府也鼓勵竹縣、苗縣民眾前來施打。目前竹市衛生局仍持續透過簡訊通知符合資格者，儘速預約。

▲疫苗、打針、注射。（圖／新竹市府提供）

▲衛生局表示，今日下午14點起至12日期間，符合資格民眾只要來中正市場二樓接種莫德納，就可領取200元全聯禮券。

衛生局指出，根據COVID-19 公費疫苗預約平台顯示，竹市仍有4900多人曾預約第一劑或第二劑疫苗，不明原因爽約接種，疫苗簡訊提醒也未果。為完善疫苗防護網，透過打疫苗送禮券，也希望再提高接種疫苗意願、持續提升涵蓋率。

新竹市府說，符合的接種對象可致電疫苗專線（03-5355137）預約施打站接種莫德納疫苗，也可直接赴中正市場二樓施打。民眾只要接種完「莫德納疫苗」，即可在場簽收100元全聯禮券兩張。有關疫苗接種相關資訊請洽疫苗專線03-5355137預約或上新竹市防疫資訊網查詢(https://www.2021.hccg.gov.tw/）。

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