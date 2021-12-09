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找到13克拉鑽石！印度農民挖地尋寶　一夕暴富嗨了

▲▼ 鑽石,鑽戒。（圖／CFP）

▲辛格會與6名夥伴平分這筆錢，預計打算利用這些錢來支付孩子教育費用。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦名農夫辛格（Mulayam Singh）6日工作時，突然挖到一顆原鑽，沒想到經鑑定後發現，原鑽重約13克拉，價值超過500萬盧比（約新台幣183萬元），一夕致富。他對此感到相當興奮，打算把這筆意外之財用在孩子教育支出。

綜合今日印度等報導，辛格當時與多名友人挖到這顆原鑽的地方就在中央邦知名的潘納（Panna）鑽石礦區，這裡過去多年來，有許多人因為挖到市價高昂的寶石致富。即便得知已經有很多人曾經來此地挖掘尋寶，但他挖到這顆原鑽的當下，仍感到不可置信。

經鑑定，這顆原鑽重約13克拉，市價超過500萬盧比，而一行人除了發現這顆原鑽之外，還發現另外6顆較小的鑽石，一併交給政府經營的鑽石開採部門。政府接下來將拍賣這些鑽石，會在扣除政府特許權使用費、稅等相關費用後，把剩餘拍賣所得交給農民。

得知消息的辛格感到欣喜若狂，他與6名夥伴平分這筆錢，打算利用這些錢來支付孩子教育費用。

事實上，因為潘納鑽石礦區礦藏豐富，估計有120萬克拉鑽石儲量，中央邦政府開放其中一部分給當地農民與勞工租用，放行開採，而挖到的鑽石都將交給採礦部門來拍賣。

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