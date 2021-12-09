美媒曝：蘋果砸7.7兆和中國簽秘密協議　換取免受監管威脅

▲蘋果公司執行長庫克傳和中國政府簽署秘密協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國媒體一份調查報導指出，蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）在5年前和中國政府簽訂價值2750億美元（約台幣7.7兆元）的秘密協議，換取蘋果免於政府監管威脅。據了解，協議內容包含蘋果協助培訓中國廠商最先進製造技術、優先使用中國製零件等。

《衛報》援引網路媒體《The Information》指出，從蘋果公司內部的採訪與文件顯示，庫克在5年前以私人身分訪問中國，並在當時和中國政府簽下價值2750億美元的秘密協議，以緩解北京當局對蘋果公司的監管威脅。

據了解，北京政府官員認為蘋果對當地的經濟貢獻不夠多，因此蘋果在協議中表明，部分投資將用於建設新的零售店、研發中心和可再生能源計畫。另外，蘋果承諾在其產品中使用更多中國製零件、協助培訓中國廠商最先進製造技術、與當地大學進行技術合作，並直接投資中國的科技公司。

目前中國已經成為蘋果的關鍵市場，在去年10月公布的第四季財報中，蘋果在大中華地區的銷售額飆升了83％，佔蘋果全年營收的五分之一。而蘋果公司目前尚未對此報導做出回應。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast