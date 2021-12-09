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家暴父上月才回永和！原安置台中「返家又打失智母」　他弒父肢解

記者葉國吏／綜合報導　

新北市永和分屍一案，兇嫌符男因不滿父親長期家暴77歲失智母親懷恨殺害，，並在頂樓窩藏遺體9天，發出惡臭才分屍丟棄排水溝。根據了解，死者原本被安置在台中地區的長照中心，上個月才被接回永和安置，沒想到父親又開始家暴，符男才會痛下殺手。

▲▼符姓犯嫌女兒（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲符姓犯嫌女兒（右）。（圖／記者游宗樺翻攝）

符男落網後向警方供稱，由於不滿父親長期對失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓用收納箱裝著，直到12月6日屍體腐爛傳出味道，才使用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨用登機箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

▲符男將父親肢解後丟入大排水溝。（圖／記者陳以昇攝）

根據《自由時報》報導，符男並無前科，與患有失智症的77歲母親一同住在雙和路住宅，符男妻子、小孩則另外住在別的地方。死者因長期家暴妻子，被符男獨自安置在台中地區長照中心多年，11月符男才把父親接回永和，沒想到父親又開始家暴媽媽，符男28日無法忍受痛下殺手。

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