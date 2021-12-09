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社會 社會焦點 保障人權

家暴父被肢解成人彘！頂樓伴屍9天丟水溝　追消失行李箱

文／中央社記者黃旭昇新北9日電

新北市永和區無頭浮屍命案，警方凌晨拘提死者兒子符嫌到警分局，凶嫌供稱在家以棉被悶死父親，並藏屍9天後，以利刃支解棄屍。警方今天將在棄屍點往水溝下游搜尋殘骸與凶器。

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

▲符男被送往分局時低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

警方說，民眾8日上午在永和區保平路292巷13弄的排水溝發現一具無頭浮屍，經報案後，打撈上岸發現屍體只剩下軀幹，頭顱與四肢都殘缺，疑為凶殺命案。

警方說，以屍體發現地點為基礎，沿著貫穿中和區與永和區的排水溝，逐步往上游調閱監視器，搜尋是否有可疑的人物往水溝丟棄物品。

▲符男將父親肢解後丟入大排水溝。（圖／記者陳以昇攝）

警方表示，排水溝兩側有連接兩岸通道的橋樑，在距離浮屍地點上游約600公尺，雙和街附近的一座小橋附近，發現有人疑似拖著登機行李箱，往水溝內傾倒可疑物品。

警方表示，「除監視器發揮功能，也發揮傳統辦案的基本功，沿途地毯式查訪周邊住戶與鄰居」，尋找是否平常有住戶發生爭執與吵鬧聲。

經抽絲剝繭與過濾大量監視器畫面，警方鎖定符姓男子涉嫌重大，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並聲請拘票。

警方於8日深夜10時30分許，前往符嫌位於雙和街的住處攻堅並出示拘票，犯嫌雖一度情緒激動但並未反抗，且初步坦承犯案殺害父親。

新北市警局長黃宗仁、市刑警大隊長黃壬聰立即趕往現場坐鎮，永和警分局偵查隊長李志祥、警分局鑑識小組也前往符嫌居住的公寓勘驗鑑識，採集證物。中央社記者在現場觀察，鑑識人員在6樓、7樓間來回奔波，時而在樓梯間採證，時而探出門外欄杆。

▲符男不滿父親長期施暴母親，才會懷恨殺害父親後肢解棄屍。（圖／記者游宗樺翻攝）

54歲的符嫌初步供稱，因長期不滿84歲父親，對待77歲母親的態度，於11月28日凌晨以棉被悶死熟睡的父親後，將遺體裝在收納箱，並移置到頂樓加蓋的自家7樓雜物間。

符嫌向警方供稱，他於12月6日凌晨開始，以工業美工刀、鋸齒狀利器支解屍體成6塊，並於7日以行李箱裝載後，在住家附近的排水溝橋梁邊棄屍，同時也將犯案凶器棄置在水溝裡。

警方鑑識小組今天凌晨漏夜持續在命案現場的6樓住家、分屍的7樓雜物間穿梭鑑識，現場雖經過清洗，但仍有部分血跡與微物證據被採集送檢驗，將與與遺體比對DNA（去氧何醣核酸）確認身分。

警方初步調查，凶嫌與高齡的母親、父親同住公寓，其他家人則住在他處。今天凌晨，凶嫌的女兒也到場關心案情。幹員於凌晨1時23分許，將符嫌以戒具上銬、戴上安全帽，拘提到永和警分局；過程中，對媒體詢問為何殺父，符嫌不發一語。

警方說，針對符姓男子供稱涉嫌殺害父親並肢解屍體後棄屍案，將進一步查證比對供詞、犯案動機與細節。同時，白天將以棄屍橋梁為起點，往大排水溝下游尋找犯案凶器與頭顱、四肢等其他遺骸，以釐清完整的案情。

 

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