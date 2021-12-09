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美國防部官員：提升台灣自衛能力是「迫切任務」

▲雖然未來教召的步槍射擊發數增加，然相關技術性問題並無提出實際解決的辦法。（圖／步訓部）

▲中華民國國軍。（圖／步訓部）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天表示，提升台灣的自衛能力是「迫切任務」，而且是嚇阻中國的必要特點。

路透社報導，瑞特納在美國參議院外交委員會 (Senate Foreign Relations Committee）作證時發表這些言論。

瑞特納指出：「除了提供台灣防禦性武器和服務，該部門（國防部）仍致力維持美國抵抗武力手段或其他形式脅迫的能力，而這些可能危害台灣人民的安全。」

 

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