美國防部官員：提升台灣自衛能力是「迫切任務」

▲中華民國國軍。（圖／步訓部）

文／中央社華盛頓8日綜合外電報導

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）今天表示，提升台灣的自衛能力是「迫切任務」，而且是嚇阻中國的必要特點。

路透社報導，瑞特納在美國參議院外交委員會 (Senate Foreign Relations Committee）作證時發表這些言論。

瑞特納指出：「除了提供台灣防禦性武器和服務，該部門（國防部）仍致力維持美國抵抗武力手段或其他形式脅迫的能力，而這些可能危害台灣人民的安全。」