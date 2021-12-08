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羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

▲冬天,雪地,下雪,小孩,羽絨衣 。（圖／CFP）

▲天氣逐漸變得寒冷，軟綿綿的羽絨外套是保暖利器，卻被網友冠上「穿搭災難」的頭銜 。（圖／CFP）

實習記者徐敬璇／綜合報導

台灣入冬常受到冷氣團影響，凍人的低溫需要靠厚外套才能對抗。最近有網友詢問羽絨外套推薦的品牌，引起網友討論，意外發現其實台灣人對羽絨外套「外型」的接受度不高，寧可打冷顫也不想穿上「時尚災難」，也有人認為羽絨外套的機能對「機車騎士」來說十分剛好，穿不穿都見仁見智。

原PO以「大家羽絨外套都買哪牌」為題在PTT上發文，認為台灣人冬天的基本配備，就是羽絨外套和牛仔褲，「大家至少都有一件羽絨衣吧」，文章一出便吸引不少網友推薦各式各樣的品牌。

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不過，卻有不少網友表示，會因為羽絨衣的外觀和CP值不高而怯步，「買化纖的比較好，羽絨外套好像昆蟲裝」、「不要買那個啦，好像蟑螂人」、「審美觀不好的人才會買」、「醜到靠北，寧可冷死」、「米其林」、「台灣的天氣根本不需要羽絨」、「不如改穿兩件式的衝鋒衣」、「我都穿潮大衣，穿的像胖子幹嘛」。

雖然如此，還是有人喜歡羽絨外套的機能性，在台灣多變的天氣中，需要看個人情況來改變穿衣習慣，尤其是機車族很適合穿羽絨衣來防風防寒，「台灣機車族明明就很適合穿羽絨衣」、「台中穿輕薄型的羽絨外套加圍巾，騎車就不會冷了，很推」、「騎車不穿羽絨衣，就一定要穿防風加絨的外套欸」。

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