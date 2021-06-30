重量不到1公斤　Dyson新款無線吸塵器讓「手指不酸了」

▲Dyson新款輕量無線吸塵器，重量最輕不到1公斤。（圖／Dyson提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣受到市場歡迎的Dyson，在無線吸塵器類別可說是稱霸高端用戶，今（6／30）品牌在台發表旗下最新2款手持吸塵器產品Omni-glide與Micro 1.5kg，主打「輕量化」設計，「Micro 1.5kg」顧名思義機身重量僅1.5公斤，並以按鍵代替按壓閥設計，以後吸地不用怕「手指酸」了。

▲最新2款手持吸塵器產品Omni-glide（左）與Micro 1.5kg（右）。

Dyson無線吸塵器以小改款方式更新數年，今宣布在台推出的2款新產品，總算盼來新面貌，Dyson Micro 1.5kg是該品牌史上最輕款式，機身加上長吸頭，全機重量僅1.5公斤，若採用短吸頭配件，重量更是1公斤不到，比起之前推出的V11將近3公斤的重量，終於能讓擁有纖細手腕的使用者鬆口氣了。

▲搭配特定短吸頭，全機重量不到1公斤。

此外，Dyson因應電池續航力所設計的紅色按壓閥，以往使用者總要在清潔時，用手指持續壓住才能清掃，讓電池電力能達到最大的效果，也在Micro 1.5kg上做了改進，Micro 1.5kg採用按鈕開機清掃，按下去即可選擇電源或吸力模式，解決了使用上的痛點。

▲採用按鈕式開啟吸力與切換模式。

另款Omni-glide身重也僅1.8公斤，並配備「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」，鉸接式接與4個360度水平轉動的滑輪，使吸頭能夠朝任意方向轉動，能繞過桌角或貼著牆邊清潔，主打小空間靈活打掃，此外Omni-glide也是該品牌旗下首個可更換電池的產品，每個電池時間最長可運作20分鐘。以上兩款集塵盒均採免觸碰式設計，一鍵下壓就能將灰塵跟碎屑彈出至垃圾桶。

▲Omni-glide採用可更換電池設計，不怕用到一半沒電。

然而此兩款均屬「輕打掃」的使用需求，清潔效能也較低，但便利的設計與輕量化的機身，相當適合喜歡隨手就清潔環境的使用者，2款均即起於台灣上市，Omni-glide售價14,900 元起；Micro 1.5kg售價13,900元起。

近期還有Ikiiki伊崎也推出極輕量無線吸塵器，機身僅500公克重，提供兩種模式可以切換，包括標準模式，能使用約25分鐘，強力模式則為12分鐘，可以透過不同的配件，清理地板或是書櫃、鍵盤、沙發等角落位置，售價5980元。

▲Ikiiki伊崎極輕量無線吸塵器。