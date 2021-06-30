　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

重量不到1公斤　Dyson新款無線吸塵器讓「手指不酸了」

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲Dyson新款輕量無線吸塵器，重量最輕不到1公斤。（圖／Dyson提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在台灣受到市場歡迎的Dyson，在無線吸塵器類別可說是稱霸高端用戶，今（6／30）品牌在台發表旗下最新2款手持吸塵器產品Omni-glide與Micro 1.5kg，主打「輕量化」設計，「Micro 1.5kg」顧名思義機身重量僅1.5公斤，並以按鍵代替按壓閥設計，以後吸地不用怕「手指酸」了。

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲最新2款手持吸塵器產品Omni-glide（左）與Micro 1.5kg（右）。

Dyson無線吸塵器以小改款方式更新數年，今宣布在台推出的2款新產品，總算盼來新面貌，Dyson Micro 1.5kg是該品牌史上最輕款式，機身加上長吸頭，全機重量僅1.5公斤，若採用短吸頭配件，重量更是1公斤不到，比起之前推出的V11將近3公斤的重量，終於能讓擁有纖細手腕的使用者鬆口氣了。

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲搭配特定短吸頭，全機重量不到1公斤。

此外，Dyson因應電池續航力所設計的紅色按壓閥，以往使用者總要在清潔時，用手指持續壓住才能清掃，讓電池電力能達到最大的效果，也在Micro 1.5kg上做了改進，Micro 1.5kg採用按鈕開機清掃，按下去即可選擇電源或吸力模式，解決了使用上的痛點。

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲採用按鈕式開啟吸力與切換模式。

另款Omni-glide身重也僅1.8公斤，並配備「多向軟質碳纖維滾筒吸頭」，鉸接式接與4個360度水平轉動的滑輪，使吸頭能夠朝任意方向轉動，能繞過桌角或貼著牆邊清潔，主打小空間靈活打掃，此外Omni-glide也是該品牌旗下首個可更換電池的產品，每個電池時間最長可運作20分鐘。以上兩款集塵盒均採免觸碰式設計，一鍵下壓就能將灰塵跟碎屑彈出至垃圾桶。

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲Omni-glide採用可更換電池設計，不怕用到一半沒電。

然而此兩款均屬「輕打掃」的使用需求，清潔效能也較低，但便利的設計與輕量化的機身，相當適合喜歡隨手就清潔環境的使用者，2款均即起於台灣上市，Omni-glide售價14,900 元起；Micro 1.5kg售價13,900元起。

近期還有Ikiiki伊崎也推出極輕量無線吸塵器，機身僅500公克重，提供兩種模式可以切換，包括標準模式，能使用約25分鐘，強力模式則為12分鐘，可以透過不同的配件，清理地板或是書櫃、鍵盤、沙發等角落位置，售價5980元。

▲Dyson新款輕量無線吸塵器。（圖／Dyson提供）

▲Ikiiki伊崎極輕量無線吸塵器。

ET快訊
快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　2大目標曝光
快訊／嘉義男打疫苗後猝死　家屬放棄急救
李婉鈺自爆最痛戀情　「昨天睡旁邊的人說跟妳分手好久」
陳時中成為「虛擬貨幣大師」網瘋傳！　內行揭手法：之前是郭董
永和女沒慢性病！　打完疫苗後猝死
打工族1萬元紓困已入帳人數曝　明起可到ATM直接領
北市耳鼻喉科醫染疫「曾替200人看診」！病患足跡公布　連4天
李婉鈺交往男星7年　突襲給驚喜卻見「床下劈腿鐵證」心冷分手
遭控隱匿疫情　柯文哲轟周玉蒄「狗尾巴」：讓人看了就討厭

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

重量不到1公斤　Dyson新款無線吸塵器讓「手指不酸了」

realme Watch 2 Pro開箱動手玩：2500元以下高CP值智慧表

首款與Google合作One UI Watch手表夏天亮相！三星：將改變市場法則

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

小禎上線就問「花了多少錢」　柯震東曬「美國陽光」秒惹怒她XDD

阿公訪一半突倒下！羅時豐嚇壞　粉絲16歲就嫁人...大牛哥：真的還假的

謝承均公開告白曾莞婷！　她一看害羞回應...網敲碗：該閃婚了

一家四口美國返台隔離分住2房！　怨防疫旅館太貴：15天要10萬元

女子搭Uber不給運將確認實聯制 毆打司機怒嗆：全世界你最特別！

重量不到1公斤　Dyson新款無線吸塵器讓「手指不酸了」

realme Watch 2 Pro開箱動手玩：2500元以下高CP值智慧表

首款與Google合作One UI Watch手表夏天亮相！三星：將改變市場法則

砰！蘆洲72歲男墜樓引巨響保全驚呆　當場死亡警尋嘸遺書

LINE貼文串也可以賺錢！全新「營利模式」符合2要點即可申請

北市未設籍預約疫苗有額度限制　柯文哲：因為怕網軍攻擊網站

快訊／聯亞新冠疫苗今送件申請EUA　目標取得常規藥證、國際認證

貓奴每天打開包包都收到「貼心乾糧」　 2萬人被暖暈：怕你餓到

失業上網求職...一點「中獎500萬」！夫妻險遭詐75萬

台航賣出3,209張陽明股票獲利4.97億　旗下資產減租做公益

等2.5年...周杰倫香港開唱四度延期　主辦宣布：要申請金氏世界紀錄！

疫情改變飲食趨勢　好食好事業師預測台灣植物蛋白產品大有可為

加油站變建地？土地閒置竟要等3年　業者吐實：便宜有人搶

直播主「關濾鏡」真面目長這樣　胸線、鎖骨全畫得超浮誇！

3C家電熱門新聞

上班族使用手機大調查！果粉最多、安卓這台最耐用

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

Dyson輕型吸塵器重量不到1公斤

realme Watch 2 Pro開箱動手玩

Sony X90J搭載「仿人腦思考處理器」上市

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

WFH第N天好需要神隊友！

首款One UI Watch手表夏天亮相

Netflix下架犬夜叉等13部影片

iPhone 12系列9月如期推出！

iPhone「電池健康度」下降！達人揭3壞習慣最傷

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

紅米Note 10 Pro 開箱實測

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

更多熱門

相關新聞

牆上藏「神秘洞口」　內行揭功能：高級房子才有

牆上藏「神秘洞口」　內行揭功能：高級房子才有

新家出現神秘裝置！一名網友驚呼，近期要將傢俱放入新房屋，卻赫見牆壁有一個神祕孔洞，由於是第一次所見，好奇背後到底暗藏何種功能？照片曝光後，內行一看，直呼是「高級房子才有的吸塵器孔！」

超輕的無線吸塵器5980元→2980元

超輕的無線吸塵器5980元→2980元

慎選家電提升居家防禦工作更專注

慎選家電提升居家防禦工作更專注

開吸塵器　貓嚇飛躲跳台抱柱偷看

開吸塵器　貓嚇飛躲跳台抱柱偷看

工讀生出來！萌喵聽這聲秒擺怪姿

工讀生出來！萌喵聽這聲秒擺怪姿

關鍵字：

dyson手持吸塵器無線吸塵器吸塵器Omni-glideMicro 1.5kg

讀者迴響

熱門新聞

賈永婕認了「將暫離台灣」！5月打完AZ第一劑

賈永婕大女兒訂便當凸槌！

獨／柔道童昏迷70天亡　無良教練聽到消息反應曝

快訊／勞工紓困生活補貼1萬再擴大　投勞就保2萬4000元以上勞工也有份

快訊／今增55例本土、5例死亡

台北最美「蔦屋書店」7／18熄燈

高雄1人確診社區全隔離！網嚇超硬

台大學者：屏東做對2件事圍堵Delta擴散！

神似羅志祥！　高職畢業裝闊少10連劈「從美魔女到大學生」

勇者嘗鮮「香菜披薩」吐5字評價　萬人按讚

台中7歲柔道童　住院70天不治

1招「芒果滾動式去皮」　8千人：終於會切了

抱56w進場…他曬對帳單一年暴賺到937萬

爸捧著柴柴睡覺　網笑：好像請神

柔道童父剛生日「悲痛迎接噩耗」！7歲兒不治　父母在旁淚崩

更多

最夯影音

更多
鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD

鼠薯為小禎再次獻唱「熱愛105°C的你」　教她面對荒謬提問：要視而不見XD
女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

女童40％燙傷！媽接病危通知心碎 「忍劇痛復健爆哭」3年終重獲新生

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

修但幾勒！奈良梅花鹿淡定闖紅燈 行人急擋攔不住...當地人笑：OK的

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

英國手工「無頂棚跑車」遇暴雨　駕駛頭戴安全帽淡定開車笑翻網

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

薔薔父女殲滅詐屋集團「主嫌重判12年半」　嗆嫌犯「詐騙還敢提告」：丟不丟人啊！

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面