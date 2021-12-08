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雲林虎科大+雲科大+環科大三校聯合聖誕晚會　23日晚間重磅登場

▲雲林縣長張麗善今日與雲林科技大學校長楊能舒、環球科技大學校長沈建華、虎尾科技大學校長張信良等共同出席好Young雲林青年學子上場活動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善今日與雲林科技大學校長楊能舒、環球科技大學校長沈建華、虎尾科技大學校長張信良等共同出席好Young雲林青年學子上場活動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2003年第一屆三校聯合聖誕晚會成功舉辦後，每年都由虎科大、雲科大與環科大3所學校輪流策畫這項雲林的年度盛事，期間因故停擺多年，由雲林縣長張麗善於去年再度邀請3校聯合晚會強勢回歸，先由虎科大再現風華，今年轉由雲科大辦理，將於12月23日晚間17時點30分在斗六市人文公園重磅登場。

由虎尾科技大學、環球科技大學、雲林科技大學三校聯合辦理聖誕晚會活動「好Young雲林青年學子上場活動」將於12月23日晚間5點30分在斗六市人文公園重磅登場，今(8)日特別舉行宣傳記者會，雲林縣長張麗善、雲林科大校長楊能舒、環球科大校長沈建華、虎尾科技大學校長張信良等一同出席，熱情邀請縣內外青年朋友、鄉親High翻雲林。

▲雲林縣長張麗善今日與雲林科技大學校長楊能舒、環球科技大學校長沈建華、虎尾科技大學校長張信良等共同出席好Young雲林青年學子上場活動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由虎尾科技大學、環球科技大學、雲林科技大學三校聯合辦理晚會活動「好Young雲林青年學子上場活動」將於12月23日晚間5點30分在斗六市人文公園重磅登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，縣府為凝聚縣內青年世代的力量，對縣內青年學子展現雲林文化深厚的底蘊及活力，號召雲林、虎尾、環球等科技大學青年學子與縣民共同參與晚會活動，邀請重量級藝人及在地傑出表演團隊，以交流、表演等方式進行，逐步實現對青年世代的承諾。此次也沿襲過往傳統，音樂會絕對精采可期，讓青年朋友都能感受到雲林縣的熱情、關懷跟尊重。

「好Young雲林青年學子上場活動」晚會經費由台灣電力公司贊助，邀請多位重量級藝人，有金曲歌王蛋堡、金曲新人?te壞特、邱鋒澤、婁峻碩、黃霆睿、黃奕儒、琳誼及告五人等藝人輪番開唱。當天免費入場，為配合秋冬防疫專案，將採實聯制並進行人數總量管制，當天下午5點30分開放進場，參與民眾須全程配戴口罩，並配合主辦單位執行相關防疫措施。

▲雲林縣長張麗善今日與雲林科技大學校長楊能舒、環球科技大學校長沈建華、虎尾科技大學校長張信良等共同出席好Young雲林青年學子上場活動記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲由虎尾科技大學、環球科技大學、雲林科技大學三校聯合辦理晚會活動「好Young雲林青年學子上場活動」將於12月23日晚間5點30分在斗六市人文公園重磅登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

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