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香港立法會選舉投票率恐創新低　林鄭：政府公信力高反而會降低

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港立法會換屆選舉將於12月19日舉行，根據最新民調，有40%的受訪者不打算投票，可能令投票率創下新低。對此，香港特首林鄭月娥表示，投票率的高低不代表什麼，沒必要過分擔心，「一種說法是，政府公信力高時，投票率反而會降低。」

林鄭月娥指出，投票率受很多因素影響。有一種說法是，政府工作做得好、公信力高時，投票率反而會降低，因為民眾沒有強烈的訴求要選擇一些議員來監督政府，「所以，我認為投票率的高低不代表什麼。」

林鄭月娥還說，當然，作為特區政府，有責任去解釋香港選舉制度完善後的特點，也會鼓勵每一個登記選民行使公民權利，「但最終投票率是高是低，我覺得沒必要過分擔心。」

另外，對於過去4年的執政經歷，林鄭月娥表示，她最大的遺憾是，沒能把香港社會的團結做得更好，記得近5年前，她參選特首時的口號是「同行，We connect」，因為當時香港社會上也有很多矛盾、紛爭，所以她曾希望在任內能更有效地團結香港社會和廣大的市民同行，「但這幾年香港發生了許多事情，很多青年學生在黑暴期間被迷惑，做了一些違法的事情。我很遺憾沒有在『同行』的大前提下，讓香港社會更加團結。」

不過，林鄭月娥也說，她相信這個遺憾未來一定有機會可以彌補，「因為我們現在已經重回了「一國兩制」的正確軌道，在政治體制上也全面落實了愛國者治港，香港社會還是會慢慢變得更加團結，廣大市民應該對香港的未來更有信心。」

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