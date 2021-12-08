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5嫌改造空氣槍威力強大...辯「上山打飛鳥」　警查獲15支長短槍

▲▼刑事局中打查獲14支改造空氣槍，極具殺傷力，將持續追查槍枝流向。（圖／民眾提供）

▲刑事局中打查獲14支改造空氣槍，極具殺傷力，將持續追查槍枝流向。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中打中心獲報有不法集團專門改造空氣槍販售，每支以3至5萬元賣出，經1年多佈線跟蹤，在中南部共查獲改造手槍1枝、PCP空氣槍14枝等，其中空氣長槍經過彈道測試，殺傷力不輸改造火藥手槍，警方逮捕賴嫌等5人，嫌犯辯稱只是上山打飛鳥、動物好玩而已，警方將持續追查流入市面的改造槍，以及是否曾拿來犯案。

▲▼刑事局中打查獲14支改造空氣槍，極具殺傷力，將持續追查槍枝流向。（圖／民眾提供）

中打去年獲報有集團利用空氣槍改造後販售，嚴重危害治安，於是聯合台中和嘉義刑警大隊長期佈線，分別在去年12月17日、今年8月17日、9月16日，在台中市北區、彰化縣溪州鄉、嘉義縣太保市、台南市南區等地，共查獲改造手槍1枝、PCP空氣槍14枝、槍管7支、電鑽1支、固定台1座、鉗子1把、鑽尾3包、銼刀1支、火藥1包、底火1片、測速機1臺、鉛彈3盒、手機1支、電腦1組等證物，逮捕賴嫌等5人。

▲▼刑事局中打查獲14支改造空氣槍，極具殺傷力，將持續追查槍枝流向。（圖／民眾提供）

警方表示，所查扣PCP空氣長槍威力驚人，遠高於改造（火藥式）手槍，具有殺傷力，後續將持續追查改造槍支的流向。

▲▼刑事局中打查獲14支改造空氣槍，極具殺傷力，將持續追查槍枝流向。（圖／民眾提供）

盡管嫌犯辯稱是用來打動物好玩用的，但警方訊問後仍依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦，此外，現行槍砲彈藥刀械管制條例已於去年6月10日修正，針對改造及持有改造槍械已提高刑責到5年以上，併科1千萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

▲▼刑事局中打查獲14支改造空氣槍，極具殺傷力，將持續追查槍枝流向。（圖／民眾提供）

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