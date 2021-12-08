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《火焰之舞》屏東場開賣　有人凌晨3時來排隊…超長人龍搶爆

▲屏東演藝廳外大排長龍購買《火焰之舞》門票 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲屏東演藝廳外大排長龍購買《火焰之舞》門票 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

《火焰之舞》屏東場演出門票8日上午開賣，一早屏東演藝廳前排滿人龍，還有人天未亮就到現場排隊，購票民眾從二樓排到一樓廣場。一般票3千4百多個座位在一小時內秒殺，顯現屏東藝文欣賞人口與藝文消費大幅提升。

▲屏東演藝廳外大排長龍購買《火焰之舞》門票 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

▲屏東演藝廳外大排長龍購買《火焰之舞》門票 。（圖／屏東縣政府文化處提供，下同）

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《火焰之舞》來台首次屏東巡演，2月12日晚上7時30分於縣立田徑場演出，全場開放逾6千個座位，屏東縣政府特別推出一般票及200元、500元縣民票。

屏東場售票訊息上週一公開，在網路上立即引發熱烈討論。8日上午9時準時開賣，不論是線上或線下，民眾瘋狂搶票，現場長長的人龍從演藝廳二樓綿延到一樓人行道。

一位黃姓民眾從凌晨3點就來排隊，「這麼優惠的票價一定要衝第一」，還有外縣市民眾專程來買票，為的就是欣賞壯闊場面的《火焰之舞》。

文化處表示，一般票票價從800元至3200元不等，並搭配振興券及屏東藝遊卡等優惠方案，開賣1小時內就完售。另3千席縣民票因為需持身份証明，現場人潮太踴躍，為免民眾久候，緊急增加售票人力，加速購票作業。

由傳奇踢踏舞者麥可‧佛萊利(Michael Flatley)親自製作的《火焰之舞》，匯集近百名舞者的華麗陣容，巡演全球至今獲得無數的掌聲與好評。2022開春來臺演出，火焰熱潮將再次席捲臺灣。

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