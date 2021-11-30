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球棒VS雨傘！新店2車上演火爆追逐戰　雙方互K爆血「1人送醫」

▲▼2車因超車糾紛，竟當街以雨傘、球棒互打。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲陳男被送往慈濟醫院救治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新店區29日晚間11時許，中安大橋爆發一起行車糾紛，2輛轎車因超車問題爆發衝突，雙方相互追逐到安康路一段後下車理論，其中一名男子手拿雨傘，對抗手持球棒的21歲男子，雙方當街互打後再度上車，相互追逐到安坑交流道附近2車發生碰撞，其中一輛轎車破胎無法行駛。警方獲報派員到場，協助1名傷者送醫外，也將另名駕駛及同車乘客帶回調查，全案將依傷害等罪嫌依法偵辦。

▲▼2車因超車糾紛，竟當街以雨傘、球棒互打。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方查獲涉案的球棒及雨傘。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，劉姓男子（21歲）事發時開著轎車載著黃姓女子（20歲），在中安大橋上與陳姓男子（42歲）發生超車糾紛，2輛轎車均不甘示弱，相互追逐到安康路一段後2車停下，劉男拿出球棒下車理論，陳男則拿出雨傘回應，2人當街互打，爭吵聲引來附近民眾注意，紛紛報警處理，而互毆的2人則先後上車開往安康方向繼續追逐，直到安坑交流道前2車發生碰撞。

▲▼2車因超車糾紛，竟當街以雨傘、球棒互打。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼2車因超車糾紛，竟當街以雨傘、球棒互打。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼2車因超車糾紛，竟當街以雨傘、球棒互打。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲陳男轎車車輪破損無法動彈，車身上留有血跡。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方獲報到場，發現陳男轎車的車輪破損無法動彈，而劉男的白色轎車則停放在頂城活動中心附近。陳男因左臉及左手掌有擦挫傷，被送往新店慈濟醫院急救，而劉男右手手指則有挫傷，警方將他與黃女帶回派出所調查，以釐清雙方衝突細節，全案將依傷害罪嫌進行偵辦。

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