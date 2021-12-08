日本「火山浮石」漂流台灣東海岸16處　最大如網球船隻注意

▲日本小笠原群島火山噴發，花蓮外海陸續出現火山浮石，目前發現最大如網球大小。（圖／第一二海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮外海石梯坪至七星潭近日發現零星火山浮石，海巡署東部分署第一二岸巡隊8日表示，最大約比網球大，數量有增多趨勢，已通知航行漁船多加注意。

日本小笠原群島火山今年8月噴發，至11月底已發現火山浮石已漂至屏東、台東、綠島和蘭嶼等16處岸際及港區。

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國家海洋研究院針對浮石進行洋流數值模擬、海巡署則啟動無人機空拍、船艇巡查及岸際搜索，並配合空勤總隊空中巡邏勤務監控、海洋保育署則適時進行採水檢測；截至7日17時止，新發現火山浮石已隨著洋流漂流到蘭嶼雙獅岩岸際約60平方公尺、七星潭距岸10公尺約125平方公尺、達仁溪口岸際約10,000平方公尺、白沙灣岸際沙灘約2000平方公尺、大堀溪南岸沙灘約500平方公尺、老梅沙灘約1,000平方公尺、貢寮桂安岸際約625平方公尺、草里漁港港內約375平方公尺等處；海洋委員會提醒相關區域作業船隻，特別注意航行安全，

▲海委會觀測至12月7日火山浮石分布台灣海域情形。（圖／翻攝海委會網站）

海巡署東部分署第一二岸巡隊副隊長楊仕逢8日接受媒體採訪表示，這幾天同仁陸續在石梯坪、七星潭及板下海岸外海發現火山浮石，也有部分浮石被打上岸，數量有逐漸增加的趨勢。

楊仕逢指出，目前觀察火山浮石最大約比網球大，大部分都是細小如沙，因質量較輕，在海面上漂浮，航行船隻若不慎吸入引擎，恐造成機械故障等問題。

花蓮境內火山浮石數量相較不多，尚未發現對生態的影響，但仍呼籲漁民或民眾發現火山浮石可主動通報，並提醒航行漁船注意航行安全。