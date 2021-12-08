搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

▲搭公車最討厭遇到什麼事？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對通勤族來說，每天搭車人擠人就已經很心累，有時還會因他人一個不經意的舉動打壞心情。就有網友好奇詢問，大家搭公車的時候，最討厭遇到哪件事？貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論，其中，就有不少人一致認同「上車1舉動」讓人火冒三丈。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家搭公車最討厭遇到哪些事」為題發文，提到他很討厭每次下雨天搭車時，總有人不把傘收好，甚至還在他腳邊摩擦。

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除此之外，原PO也受夠一些沒公德心的人，總把雨傘放在空椅子上，下個乘客一坐下褲子就濕了。他就好奇，世界上什麼人都有，大家在搭車的時候，最討厭遇到哪件事呢？

▲「不遵守先下後上」讓不少人相當火大。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，不少網友都點名「不遵守先下後上」很讓人討厭，車內乘客都還沒刷卡下車，車外的人就一直擠上來，不知道在急什麼，「不懂先下後上，要下車的都還沒下車，要上車的一開門就擠上來搶先刷卡，真的是不懂」、「學不會先下後上的人根本沒資格搭乘大眾運輸工具」、「不懂先下後上的人+1」。

此外，也有些人分享其他答案，「下車不按鈴還嗆司機說這站是大站為什麼不停車」、「公車扒手」、「搭公車這件事本身就討厭」、「狐臭、汗臭、各種臭味」、「忘記下車，突然要下車的人」、「在有人買鹽酥雞上車的時候放屁」、「司機用力踩煞車」、「看影片不戴耳機，視訊不戴耳機」、「超討厭有人坐椅子不好好坐，兩腿大開跟旁邊的人貼大腿」。