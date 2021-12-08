　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

▲▼公車,公車族,公車站,乘客,客運,通勤,交通,大眾交通工具,公共運輸,轉乘。（圖／記者李毓康攝）

▲搭公車最討厭遇到什麼事？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

對通勤族來說，每天搭車人擠人就已經很心累，有時還會因他人一個不經意的舉動打壞心情。就有網友好奇詢問，大家搭公車的時候，最討厭遇到哪件事？貼文曝光後，吸引不少網友熱烈討論，其中，就有不少人一致認同「上車1舉動」讓人火冒三丈。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家搭公車最討厭遇到哪些事」為題發文，提到他很討厭每次下雨天搭車時，總有人不把傘收好，甚至還在他腳邊摩擦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除此之外，原PO也受夠一些沒公德心的人，總把雨傘放在空椅子上，下個乘客一坐下褲子就濕了。他就好奇，世界上什麼人都有，大家在搭車的時候，最討厭遇到哪件事呢？

▲▼公車（圖／記者劉維榛攝）

▲「不遵守先下後上」讓不少人相當火大。（示意圖／記者劉維榛攝）

貼文一出，不少網友都點名「不遵守先下後上」很讓人討厭，車內乘客都還沒刷卡下車，車外的人就一直擠上來，不知道在急什麼，「不懂先下後上，要下車的都還沒下車，要上車的一開門就擠上來搶先刷卡，真的是不懂」、「學不會先下後上的人根本沒資格搭乘大眾運輸工具」、「不懂先下後上的人+1」。

此外，也有些人分享其他答案，「下車不按鈴還嗆司機說這站是大站為什麼不停車」、「公車扒手」、「搭公車這件事本身就討厭」、「狐臭、汗臭、各種臭味」、「忘記下車，突然要下車的人」、「在有人買鹽酥雞上車的時候放屁」、「司機用力踩煞車」、「看影片不戴耳機，視訊不戴耳機」、「超討厭有人坐椅子不好好坐，兩腿大開跟旁邊的人貼大腿」。

►激殺3折！雅頓第五大道淡香精回頭率破表

ET快訊
只有台灣人在意？日韓文化「說AA制會被笑」　只有1情況分開付
被抓包抄襲韓知名YouTuber　台正妹網紅認錯道歉了
永和「無頭人彘」男屍案！　警鎖定1中和男
月沖2000萬！當沖客求手續費打折　營業員神回6字
快訊／「帽T殺手」已登機！　機上照片曝光
20歲東京妹醉倒路邊　遭4男拖公園廁所輪流性侵
花蓮拼裝車墜橋！　2人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

獨／小洞濕濕的！高雄男肚臍像湧泉　別亂挖小心釀腹膜炎　　

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

嘴秋姨當警察面「闖紅燈過馬路」　被攔還嗆：國家養你們這些廢物！

賀軍翔《全明星》百米得第三：有回春的感覺XD　王子邱勝翊逼近林敬倫紀錄...懊惱「沒調整好」

爆氣屁孩怒踹騎樓機車囂張離去　搖擺走幾步再轉向狂打路邊機器

幫送？自吞？嬤拿走21個免費便當　愛心站長見弱勢撲空怒：拿走希望

大隊接力槍響！第一棒原地睡覺　「揣摩中槍跌倒」觀賽同學全笑歪

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

2022最強運「5生肖」！「事業飆升＋桃花旺」虎年大翻身

防2.5萬筆學習檔案遺失重演　教部推「一校一團隊」助轉換

孝行感動人！林妤薇身兼母職照料5弟妹　外公癱瘓照顧一手挑

巧遇大肚前女友！他一聽「離婚了」要追回　結局神轉：眼淚還我

搭公車最討厭什麼事？「1地雷」超多人踩　通勤族白眼：沒資格搭乘

鐵道迷必看！台灣第一代蒸汽機車縮尺模型初登場　期間限定亮相

龍鳳胎相隔84天出生！姊掉出來沒心跳　不孕媽靠這招守住健康男寶

獨／小洞濕濕的！高雄男肚臍像湧泉　別亂挖小心釀腹膜炎　　

羽絨外套是「時尚災難」？ 網揭一關鍵：他們最適合

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人　排隊「用新台幣下架」暖爆

劉嘉玲爆乳慶56歲生日！梁朝偉被正妹「環抱貼臉」尷尬表情曝光

好友住隔壁「頻傳嬌喘聲」激喊好想要！他在家「偷偷做1事」超愧疚

陸罰遠東引寒蟬效應？　國台辦：民進黨挑撥離間注定枉費心機

水豚母女逃家蹭飯「馬來貘乾爹神回應」　1.2萬網讚爆：又炫富了

婦幼族群守護神　嘉市警蔡孟宏獲頒「婦幼安全工作績優員警」

曾一起支持「我是中國人」　女星翻臉絕交劉樂妍：不具備做朋友素質

曾豪駒續掌桃猿兵符！日籍教練進駐　將有教練離開

外地展示20年　林鐵骨董火車重返北門車庫園區

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

骨灰罈紅茶退位！好市多「再推神物」網傻了

父親一個月前過世　高二生擺攤養家遭檢舉

好市多驚見「肉色撲滿」她超害羞！網笑：不可以色色

最新混打數據出爐　醫籲接下來就打這疫苗

「熊大兔兔聖誕貼圖」LINE免費下載　傳送門曝

再涼1天暖到周末　下周又變天

「追昱萱比較容易」鄧佳華掛穩交　性感辣模10字神回應

青青一拉露兩粒　1秒影片吸50萬人觀看

好市多搬6箱鮮乳！「客嗆認識XXX」店員秒給買

男入境月餘確診「孫為小學生」　同班同學已匡列

排一蘭拉麵「晚餐等到凌晨2點」：花10分鐘吃完

更多熱門

相關新聞

「月沖2000萬」要求折手續費　營業員1句妙回

「月沖2000萬」要求折手續費　營業員1句妙回

台股當沖稅率千分之1.5優惠延長至2024年底，近日台股交易雖然量縮，仍有不少當沖客入市。就有一名網友表示，他朋友是「月交易量2000萬元」的當沖客，向營業員協商將目前6折手續費調低，沒想到對方神回一句，令網友全笑翻。

餐飲漲「台鐵便當還是60元」　網讚沒對手

餐飲漲「台鐵便當還是60元」　網讚沒對手

吃臭豆腐「專業3步驟」！網讚：台中人吃法

吃臭豆腐「專業3步驟」！網讚：台中人吃法

他想「花130萬」變雙車格　網一面倒這樣選

他想「花130萬」變雙車格　網一面倒這樣選

惡質生產輿論　網軍威脅民主

惡質生產輿論　網軍威脅民主

關鍵字：

公車先下後上通勤雨傘PTT

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真的要拍AV了！「片商正式簽約」女優超火辣

快訊／永和排水溝驚見「無頭、無四肢」人體軀幹！

「趙薇的兒子」找到了！　拒和親生父母回家遭批

性別曝光！永和「無頭屍」確定遭分屍

台灣首位「千萬訂閱YouTuber」誕生！他努力10年超感動

視訊裁員900人　CEO後悔道歉了

俄國爸媽「後悔送女兒來台灣」　最擔心的事發生了

紅黃線違停不能檢舉！道交修法三讀通過

企業千金淪小三！　陪泡「已婚百億小開」全直擊

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

鄧佳華AV導演認證「女優是F級正妹」！哀怨吐心聲

水豚母女游泳逃家　為了「蹭飯」

熬夜傷肝？醫揭「爆肝真正5原因」致死率高

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

「有在KTV做過嗎？」釣出吳夢夢自爆

更多

最夯影音

更多
屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾
驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

驚喜變驚嚇！男友提早下班回家　撞見女友「扮成鯰魚」：WTF？

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

原住民女孩喝太醉害友遭殃慘摔　艱難站起又撞到樹最終回到地上

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

韓善伙罹乳癌「一心只想隆乳」超樂觀　寫遺書給好友「牽著我」..哭一半又笑粗乃！

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

父親中風過世！高二生擺攤養家 被人檢舉無奈嘆：沒辦法做了...

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面