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新竹女想不開駕車南下屏東霧台　警漏夜搜索找到人

▲里港警分局霧台所警員徐振平 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局霧台所警員徐振平 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

新竹縣一名吳姓女子因工作及家庭因素，留了遺書離家，最後發話地點在屏東縣霧台鄉，里港警方接獲訊息，在山區漏夜頂著寒風搜尋，經3小時終於找到她，聯絡家屬帶回照料。

▲里港警分局霧台所警員徐振平 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

里港警分局霧臺所於日前晚間接獲新竹縣政府警察局110轉報，30多歲的的吳姓女子因工作壓力及家庭因素獨自駕車離家，並留下一封遺書，家屬恐其有輕生之意，趕緊向新竹當地報警協尋。

新竹縣警局利用手機定位，查出吳女最後發話位置為霧台鄉霧台村，霧台所警員徐振平獲報後立即調閱入山登記資料及車牌辨識系統，從進入霧台山區的前哨站─三德檢查所監視系統，確認她所駕汽車於當日確實有進入山區，立即派員前往山區各部落加強尋找，同時通知當地村長廣播請村民協尋。

山區深夜低溫微雨，寒風刺骨，徐員頂著風雨持續搜尋，依據電信基地台手機最後發話位置，逐戶詢問在地民宿及各部落村、沿路尋找，終於在伊拉谷川部落停車場找到她。

徐員抵達時，見她一人坐在車內，淚眼汪汪，所幸人平安無恙，趕緊帶她至派出所遞與熱茶予以開導安慰，並溫馨叮囑其切勿再有傻念頭，聯絡她的家人從新竹趕至霧台帶回照料。

里港分局分局長鄭頴聰肯定徐員積極尋找欲輕生女子下落，並予以開導安慰，及時挽救一條寶貴性命，足為同仁表率。提醒民眾，生命無價，愛護自己，請撥打自殺防治諮詢安心專線0800-788995；生命線協談專線：1995；張老師專線:1980，勇敢求助並非弱者。

●《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。
 

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