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社會 社會焦點 保障人權

「我做了禽獸不如的事？」工程師性侵女網友　賠70萬仍起訴

▲桃園市某人夫與外配妻感情不睦，去年1月間向妻求婚遭拒，竟硬上指侵與性侵得逞，事後外配妻以牙齦硬咬胸部成傷怒而提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲工程師趁女網友酒醉性侵後，傳LINE問「是不是做了禽獸不如的事？」（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

1名工程師和女網友多次相約吃飯後，覺得有機會進一步交往，去年再次約到酒吧小酌後，一起到網咖看電影，趁著女網友酒醉時性侵，工程師回家後傳LINE問：「我剛是不是對妳做了禽獸不如的事？」女網友回：「為什麼不直接把我殺了？」工程師事後寫下悔過書，並賠償70萬元，台北地檢署30日依趁機性交罪起訴。

年約20多歲的鄺姓工程師和女網友認識2年多，2020年10月10日相約到台北市公館附近的酒吧消費後，女網友覺得身體不舒服，想回家，鄺男提議先到附近的QTime網咖休息，女網友答應了，2人一起選了部電影，看完後一起走去捷運站，各自返家。

事後女網友控告鄺男在網咖包廂內，趁她酒醉時性侵，檢警首度調查時，安排雙方調解，鄺男賠償女網友70萬元，檢察官則是根據監視畫面，女網友進出網咖時，不像有酒醉或遭侵害的樣子，且鄺男孩摟著女網友的腰一起挑片，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

但女網友不服氣，拿著鄺男在調解時寫的悔過書，向高檢提出再議成功，北檢再次展開調查，鄺男表示當時因為女方親友要求簽悔過，否則免談調解，並解釋他以為女網友也對他有意思，因為女網友本來就情緒起伏較大，怕女網友心裡有壓力，所以會傳訊把2人發生關係的責任都扛在自己身上。

檢察官調查，鄺男在還沒有被質問的情況下，主動傳訊問女網友「我剛是不是對妳做了禽獸不如的事？」女網友除了馬上回：「那個時候為什麼不直接把我殺了？」事後也被醫院診斷出創傷後壓力症候群，雖然監視畫面看不出女網友嚴行有異，也不能排除女網友是進到包廂後才出現醉意，因此依趁機性交罪嫌起訴鄺男，但也請求法院考量鄺男犯後態度，從輕量刑。

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