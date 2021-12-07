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第一線應變人員大量傷患技能競賽　嘉義縣消防局奪冠

▲▼ 「第一線應變人員大量傷患技能競賽」由嘉義縣奪冠。（圖／嘉義縣消防局提供）

▲▼ 「第一線應變人員大量傷患技能競賽」由嘉義縣奪冠。（圖／嘉義縣消防局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局醫療指導醫師侯鐘閎主任(若瑟醫院急診室主任)率領由朴子分隊同仁，參加由社團法人台灣災難醫療隊發展協會辦理之「第一線應變人員大量傷患技能競賽」，經過連續2天的激烈爭戰，勇奪Ｂ組（全國13組警消組）第1名。

▲▼ 「第一線應變人員大量傷患技能競賽」由嘉義縣奪冠。（圖／嘉義縣消防局提供）

此次競賽時間為110年12月05日至06日，共分A、B、C 3組。由於消防局參賽成員都是現職消防EMT，且設有指導教官（醫師）一名，所以列為B組。這群對救護充滿熱情的同仁，以侯鐘閎主任擔任領隊，由1名EMT-P(高級救護員) 陳永青帶領4名EMT-2(中級救護員)陳建宏、戴重正、朱怡璇、陳明傑及隨行同事(林俞昕)前往新竹六福村參賽。

▲▼ 「第一線應變人員大量傷患技能競賽」由嘉義縣奪冠。（圖／嘉義縣消防局提供）

比賽分為三個項目進行，須通過初賽，三組各以初賽成績依比例入取，進入決賽。初賽項目為運用團隊方式完成現場的評估與訊息傳遞、運用團隊方式完成現場情境兩項，需在10分鐘內完成；進到決賽後，則為大量傷患情境，只有20分鐘的處置時間。消防局同仁第一次參加此次全國性的比賽，在各路好手競爭壓力下，能在Ｂ組（全國13組警消組）中脫穎而出，榮獲第1名實屬不易。

陳永青說，一直以來有消防局及醫療指導醫師的支持，讓我們有了前進的力量，但更感謝背後許多雙手的打氣及鼓勵。此次參加大量傷患的比賽絕非憑一己之力能達成的目標，是完整的急救團隊加上良善的訓練系統，經過日以繼夜的訓練，讓每個人將學識技能內化成自身實力，最後幸而獲得佳績。
 

消防局局長呂清海接獲捷報後表示，肯定同仁優異表現，更因為本次競賽同仁自動自發組隊參加，運用勤餘時間認真練習，對於緊急救護的熱忱與自我精進的態度，感到相當欣慰，獲獎也激勵了消防局第一線救護同仁士氣，讓大家在救護工作上能更上一層樓。

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