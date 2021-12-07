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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

平冤好書推薦—《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》

▲監獄，冤獄平反，人權，自由。（圖／視覺中國CFP）

▲當司法出錯，無辜之人宛如掉入司法萬丈深淵，對於辯護人而言，這場清白之戰也正準備開始。（圖／視覺中國CFP）

記者王淑君／綜合報導

冤案指的是｢真實無辜」（Actual Innocence），與因欠缺證據而被宣告無罪的｢法律上無罪」內涵不盡相同。冤案的發生，剝奪的不僅僅是無辜當事人的人生，還有陪伴在旁、給予支持力量的家人的人生，日復一日、月復一月、年復一年。當司法出錯，無辜之人宛如掉入司法萬丈深淵，對於辯護人而言，這場清白之戰也正準備開始。

｢無辜的人被判有罪，大概是司法能夠造就的最大不正義。」台北律師公會理事長尤伯祥律師在台灣冤獄平反協會（簡稱平冤協會）與台北律師公會（簡稱北律）合作的新書《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》序言中這麼寫著。原本應該為世人帶來正義的司法，卻因為冤案的發生而完全悖離了自身存在的目的，無疑是極大的諷刺與悲傷。

2012年成立的平冤協會，以冤案救援為核心任務，透過實際行動救援國內冤錯案件的無辜被冤者，提倡刑事司法制度改革、推動冤案學術研究，期許一個平安的公平社會。而2021年是平冤協會成立10周年，特別與北律合作出版《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》，將平冤經驗整理成冊出版。

《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》書中邀請14位學者專家與實務工作者：葉建廷、李怡修、蔡晴羽、金孟華、薛智仁、劉佩瑋、朱朝亮、陳先成、彭立言、Annette、羅秉成、羅士翔、周宇修、涂欣成，以各自的專業知識與辯護經驗，共同書寫刑事冤案救援的策略與方法，從卷證分析、閱卷聲請與證據調查，到聲請再審、非常上訴、釋憲等救濟途徑的交錯運用，可作為救援團隊研擬策略的參考。台灣冤獄平反協會理事長李茂生教授希望透過這本書，將冤案救援的本土know how傳遞下去，讓更多司法從業人士理解冤案的成因與預防之道，減少冤案的發生，更企盼更多有志者加入冤案救援的行列，為清白辯護。

▼台灣冤獄平反協會與台北律師公會合作出版的《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》，希望將冤案救援的本土know how傳遞下去。（圖／台灣冤獄平反協會提供）

▲▼《為清白辯護：刑事非常救濟手冊》。（圖／台灣冤獄平反協會提供）

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