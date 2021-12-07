印度苦行僧「舉手45年」從未放下！極細右手照曝光　已完全沒知覺

▲印度苦行僧巴拉蒂（Amar Bharati）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子因篤信濕婆神，所以決定拋下家人，選擇成為一名苦行僧，過去45年以來，他都高舉右手不曾放下，忍受著身體的疼痛和生活的不便，目的就是要嚴格遵守戒律，透過肉體的痛苦來達到心靈上的自由。

根據《每日星報》報導，印度男子巴拉蒂（Amar Bharati）原本過著尋常的生活，和妻子育有3名孩子，並且在銀行上班，算得上是人人稱羨的生活。不過，篤信濕婆神的他，居然在1973年決定成為一名苦行僧，將人生奉獻給信仰，並在3年後決定採用更極致的苦行方式。

▲巴拉蒂說他只希望世界和平。（圖／翻攝自推特）



巴拉蒂決定終生舉起他的右手，放棄重要的身體功能，承受疼痛和生活的不便，目的就是要嚴格遵守戒律，透過肉體的痛苦來達到心靈上的自由。這45年來，他始終保持同樣的姿勢，最初兩年手臂疼痛不堪，但最後疼痛慢慢減輕，由於血液循環的喪失，他失去了手臂所有的感覺，要將手拉回腰部，也必須花上很長的的時間。

他先前接受媒體訪問時曾表示，他這樣做的目的只是想達成世界和平，「我不要求太多，為什麼我們之間會有戰爭，為什麼我們之間會有這麼多的仇恨與敵意，我希望所有印度人都能和平相處，我希望全世界都能和平相處。」

This yogi man from India; sadhu Amar Bharati has raised his hand for more than 40 years in devotion to lord Shiva. pic.twitter.com/93130pLk9P — Umar (@OG_umaru) June 30, 2020

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