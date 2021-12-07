印度東北軍隊誤襲平民「14人死亡」　民眾氣炸焚燒軍車抗議

▲印度東北發生誤襲平民事件，造成14平民死亡，圖為示意圖，非當事印軍。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

印度東北部的那加蘭邦（Nagaland）發生一起軍隊誤襲平民的事件，造成14人死亡，消息傳出之後，當地居民氣炸，焚燒軍車洩憤，又與軍隊爆發新一波的衝突。

綜合印媒報導，一群煤礦工人4日晚間搭車回家，途經那加蘭邦孟縣（Mon）奧廷村（Oting）附近時，突然遭印軍阿薩姆步槍隊（Assam Rifles）襲擊，當下就造成12名平民死亡，官方後來證實，誤襲事件共造成14人死亡。

當時有消息指出，軍方事前收到線報，有武裝分子策劃襲擊，士兵已埋伏一周，最終卻釀成慘劇。

▲那加蘭邦的居民，怒燒印軍軍車。（圖／翻攝自環球網）



事發後，當地居民與阿薩姆步槍隊發生激烈衝突，數以百計的居民包圍軍營外，焚燒軍車，造成1名軍人死亡。

軍方也在衝突中開槍，再造成多名平民傷亡。當地政府部門證實，阿薩姆步槍隊在第二波的反擊事件中，又造成8名平民死亡。

那加蘭邦是印度「東北七姐妹」之一，這七個邦僅有一條50公里寬的西古里走廊與印度次大陸相連，由於這裡經濟發展落後，人種與印度次大陸也不同，主要是緬族、藏族等，因此一直就有分離傾向，甚至有多個反政府武裝勢力在當地活動。

只不這裡深處内陸，山高林密，與外界基本不連通，所以這些反政府武裝勢力很難得到外界的支援，只能自生自滅、自給自足！但是隨著中印中途的日益激化，某些勢力也變得更加積極主動。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘