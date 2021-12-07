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天公灑糖霜！玉山塔塔加部分路段路面結冰　美景吸睛請減速慢行

▲玉山國家公園塔塔加路段路面因低溫結霜，遊客搶拍美景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園塔塔加路段路面因低溫結霜，遊客搶拍美景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

時序進入冬季，高山地區常遇低溫，玉山國家公園提醒民眾，塔塔加地區公路路面易結冰、結霜，駕駛車輛經過時務必減速、謹慎評估再通行；「中橫路況交通資訊站」臉書粉專也指出，合歡山公路台14甲線、台8線等3處路段路面容易局部結冰，開車經過時有水痕處或有三角錐擺放處就應避開，以確保安全。

玉管處指出，日前一波強烈冷氣團致塔塔加地區最低氣溫連日達零下2度，在台18線104K至台21線140K路段，公路山陰處路面都容易結霜、結冰；即使天氣寒冷，但猶如在柏油路面和山壁邊坡上灑上一層糖霜的美景，仍吸引許多民眾歡喜驚嘆、下車搶拍。

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▲玉山國家公園塔塔加路段路面因低溫結霜，遊客搶拍美景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼玉山國家公園塔塔加路段路面因低溫結霜，遊客搶拍美景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園塔塔加路段路面因低溫結霜，遊客搶拍美景。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處表示，塔塔加地區之公路管轄單位公路總局信義工務段，已於11月底在路面容易結冰區完成設置警告，呼籲各式車輛（含機車、腳踏車）務必減速慎行，也請勿緊急踩煞車，以低速檔慢慢通過。

▲合歡山台14甲線部分路段易局部結冰，公路總局二區養工處埔里工務段擺放交通錐提醒用路人。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

▲合歡山台14甲線部分路段易局部結冰，公路總局二區養工處埔里工務段擺放交通錐提醒用路人。（圖／翻攝「中橫路況交通資訊站」臉書粉專）

「中橫路況交通資訊站」小編也提醒，在低溫季節的高海拔地區，有些路段路面易局部結冰，包括台8線109.5K（靠合歡隧道西端出口）路段、台14甲線32K（水晶宮）路段、台14甲線38.9K（落鷹山莊往東彎道）路段，且因背陽而難消退，公路總局埔里工務段已擺放三角錐警示，籲請民眾不要碰撞或擅自移動。

該粉專小邊也分享辨識路面是否結冰的經驗，在冬季夜間行駛高海拔路段時，若未下雨，「路邊有水痕的地方就別過去！」如果有下雨而看不出來，可下車直接用手觸摸確認，不過重點仍是進入彎道狹窄和相關單位警示路段時，都請放慢車速、留意路況。
 

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