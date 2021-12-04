強烈冷氣團發威！合歡山凌晨零下2℃　公路若結冰將行管制

▲合歡山武嶺周邊路段今天尚未出現結冰情形。（圖／翻攝公路總局即時監視畫面）

記者高堂堯／南投報導

強烈冷氣團發威、各地溫度繼續下探，公路總局依據中央氣象局發布低溫特報氣象情資，研判今天起至下周一（6日）的週末期間，台14甲線合歡山高山道路在溫度低於0度時，道路將有結冰情形，提醒用路人行經該路段時注意行車安全。

公路總局提醒用路人注意的路段，在台14甲線18K（翠峰）至41K（大禹嶺）部分；據中央氣象局即時天氣，合歡山頂氣溫在今天凌晨0點時曾達0下2度，爾後緩步回升，至上午10時許達8.9度，仁愛警分局指出，今天至前為止上述路段尚未出現路面結冰狀況，行車暫無須加掛雪鏈。

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▲仁愛警分局在雪季來臨時研習裝卸雪鏈技巧。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

公路總局指出，將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊車輛通行，或進而預警性封閉等作為；由於相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

公路總局表示，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項；公路總局轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。