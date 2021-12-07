中共中央政治局定調2022經濟7大發展重點　三大戰略重提內需消費

▲中共中央政治局會議在北京行政中樞中南海舉行。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中共中央政治局昨（6）日召開會議研究2022年經濟工作及黨風廉政建設和反腐敗工作。該會議內容劃出擴大內需、推動保障性住房、科技政策加快落地等經濟發展7件大事，此外，擴大內需戰略等三大戰略也在會上被提及。據了解，政治局會議結束後，中央經濟工作會議將跟著登場，將年度經濟工作實施方針細化。

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝央視）

相較於2020年的定調為新冠肺炎疫情和外部環境存在諸多不確定性，本次政治局會議對經濟形勢的定調較為樂觀。會議認為，我國經濟發展保持全球領先地位，國家戰略科技力量加快發展，產業鏈韌性和優勢得到提升，改革開放向縱深推進，民生保障有力有效，生態文明建設持續推進。

會議也提出2022年經濟工作的7件大事。一是實施好宏觀政策，宏觀政策要穩健有效，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策。積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

二是實施好擴大內需戰略，促進消費持續恢復，積極擴大有效投資，增強發展內生動力；三是微觀政策要激發市場主體活力，要強化知識產權保護，結構政策要著力暢通國民經濟循環，提升製造業核心競爭力，增強供應鏈韌性。

四是要推進保障性住房建設，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，促進房地產業健康發展和良性循環；五是科技政策要加快落地，繼續抓好關鍵核心技術攻關，強化國家戰略科技力量，強化企業創新主體地位，實現科技、產業、金融良性循環。

六是改革開放政策要增強發展動力，有效推進區域重大戰略和區域協調發展戰略，抓好要素市場化配置綜合改革試點，擴大高水平對外開放；七是社會政策要兜住民生底線，落實好就業優先政策，推動新的生育政策落地見效，推進基本養老保險全國統籌，健全常住地提供基本公共服務制度。

相較於2021年7月及2020年底舉行的政治局會議，這次會議的部分表述出現明顯差異。從「宏觀政策」來看，去年年底的宏觀政策只有一句話，即「科學精準實施宏觀政策」，今年7月提出「要做好宏觀政策跨週期調節」，此次會議則未再提起，或於中央經濟工作會議時才會出現。

此外，擴大內需的戰略也是自去年年底後舉行的兩次政局會議被擱置的一項政策，如今，在疫情逐漸可控的前提下，本次會議提出「要實施好擴大內需戰略」，將視為2022年大陸社會經濟建設中，促進消費持續恢復的風向標。