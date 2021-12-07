　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐

▲▼英國一對同卵雙胞胎進行12週的實驗，比教吃素即雜食的差距。（圖／翻攝自Instagram／＠theturnertwiins） 

▲同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右為吃素者，圖左為雜食者。（圖／翻攝自Instagram／＠theturnertwiins）

實習記者黃靜芸／綜合報導

有些人為了健康及環保會選擇吃素，但吃素真的對健康有益嗎？英國一對同卵雙胞胎雨果（Hugo Turner）和羅斯（Ross Turner），日前進行一項12個禮拜的人體實驗，在這期間內2人攝取食物的卡路里都相同，甚至健身房訓練也要一致，唯一不一樣的就是雨果需要吃素，不能吃肉類和乳製品，羅斯則葷素不拘，以此實驗來了解吃素及雜食對人體影響的差異。

據英國廣播公司（BCC）報導，這對雙胞胎在今年1月至3月的12週健身訓練計畫中，安排兩種飲食方式。羅斯透露，他們的靈感來自於日益流行的運動員純素飲食，「我們希望消除偏見，並將其降低到基因水平。我們可以讓科學實證，因為是雙胞胎，基因相同，所以可以在極端環境中比較自己。」

這對雙胞胎每週都會在健身房進行5到6次耐力訓練，以及攝取同樣的卡路里，最後他們注意到在肌肉、脂肪和消化方面產生差異。

在實驗之前，雨果的體重約為84公斤，體脂率為13%。實驗結束時，他的體重掉到82公斤。幾乎所有減輕的都是脂肪，整體體脂肪下降了整整一個百分點，達到12%，此外，膽固醇指數也下降了，他表示，「在純素飲食中，我的精神集中度要好得多。」

而沒有進行純素飲食的羅斯，體脂從13%上升到15%，還增加4.5公斤的肌肉，最終體重達86公斤，膽固醇指數則沒有變化，他也向外媒坦承，「在這期間，我有時會很有活力，但有時又會無精打采。」

2人計畫在未來食用更多的植物性食物，並增加食物種類，而非只是以不同形式吃相同的食物，他們這次實驗得出的結論為，最佳飲食是混和植物性和動物性的食物。

►全台都能用！福容大飯店住宿券划算到爆

ET快訊
劉雨柔遭針孔偷拍崩潰：讓我死　一聽犯人被判刑哭到抽搐
7-11「隱藏優惠」爆驚喜！妹子抱走整袋免錢　店員笑認：留好
李伯璋「乾女兒」回應了　任職中研院超狂背景曝
快訊／吃炸雞變貴了！　胖老爹宣布「調整全台門市價格」
雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐
花旗賣消金大進展！富邦搶下中國事業　台灣交易還在喬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐

美術系男大生「自畫像」爆紅　師見「本尊」打槍：只能給0分

月入26萬開豪車！賓士男母胎單身嘆「女孩沒眼光」　網見手指秒懂

嫦娥的廣寒宮？太空探測車在月球背面驚見「神祕小屋」

正妹店員打掃到一半...隨歌嗨舞　老闆進門傻眼「默默看著」

10歲女童當大老闆！創辦玩具公司「首月賺進500萬」　媽：過5年退休

新手爸姓「久」超罕見！霸氣用2字幫女兒取名　媽一聽秒害羞

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

歸剛欸！俄國水母斷頭超神配音　還有「歌曲版」網讚：最狂迷因

道歉13次沒用！恐怖老闆攔車怒捶　露營區一查竟是違法經營...網狂酸

超壯惡霸犬咬合力「秒掉寶特瓶」　曾被禁養！業者嘆：意外都是人為

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

露營烤全雞！糗發爐變浴火鳳凰　網友見整隻焦黑笑：祖先收到了

雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐

美術系男大生「自畫像」爆紅　師見「本尊」打槍：只能給0分

月入26萬開豪車！賓士男母胎單身嘆「女孩沒眼光」　網見手指秒懂

嫦娥的廣寒宮？太空探測車在月球背面驚見「神祕小屋」

正妹店員打掃到一半...隨歌嗨舞　老闆進門傻眼「默默看著」

10歲女童當大老闆！創辦玩具公司「首月賺進500萬」　媽：過5年退休

新手爸姓「久」超罕見！霸氣用2字幫女兒取名　媽一聽秒害羞

成本攀升撐不住！瓦城五品牌漲價3%「15日上路！」

快訊／台74中彰快速道路公車事故　5車連環撞1司機夾困駕駛座

宏致集團再捐書車給大武鄉　饒慶鈴：大小讀者最好的聖誕禮

《運產條例》俢正案過關　體育署期待產業發展更躍進

上兵站哨跑回寢室爽睡！還想越級告狀　被攔下竟怒嗆長官：來輸贏

麻豆交流道南下匝道口死亡車禍　肇逃司機：不知撞到人！

劉櫂豪開設「豪釋平台」　歡迎挺農民買鳯梨釋迦

夢想家開幕戰狂吼慶祝原因揭曉　鐵血朱利爾斯賽後爆哭

薑母鴨店「為何沒賣白飯」　內行揭2大內幕：這樣賺爆

林智勝發下豪語　明年破紀錄300轟

副駕伸展運動！他傻眼「野女人？」　 網一看暴力身材秒懂：好兇

新奇熱門新聞

月入26萬開豪車！賓士男嘆「女孩沒眼光」

美術生「自畫像」爆紅　師見「本尊」給0分

爸爸姓久　女兒名媽一聽秒害羞

雙胞胎1人吃素1人雜食！12週人體實驗結果曝

正妹店員打掃到一半...隨歌嗨舞　老闆進門傻眼

10歲女童當大老闆！創玩具公司「首月賺進500萬」

22歲女正妹創業失敗！拍農村生活意外爆紅

挖出12年耳屎　少女驚：我聽到了

廣寒宮找到了？探測車在月球後找到「神祕小屋」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

她摩鐵見黑影 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

神祕大腳怪是真的！抱小孩渡河畫面曝光

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

世界第一AV女神曝光新男友是他！

更多熱門

相關新聞

客傳訊「我過11點吃素」催餐　網見時間：退單

客傳訊「我過11點吃素」催餐　網見時間：退單

日前一名外送員接到點餐顧客傳訊「我過11點吃素，請問準備好了嗎？」緊接著就連珠砲不停催餐。外送員耐心解釋自己夾了3張單要送，對方甚至要求外送員優先送他的餐點，因為他過了11點就不能吃葷食，還說「如果超過時間要退單」，讓這名外送員相當無奈。

「疫苗是葷的就不打」！吃素長輩拒接種

「疫苗是葷的就不打」！吃素長輩拒接種

花蓮「重症阿嬤」想送醫療團隊這個

花蓮「重症阿嬤」想送醫療團隊這個

營養師曝吃素變胖5大NG地雷

營養師曝吃素變胖5大NG地雷

黃金鼠從小就禿頭！還特別愛吃素

黃金鼠從小就禿頭！還特別愛吃素

關鍵字：

Hugo TurnerRoss Turner吃素

讀者迴響

熱門新聞

即／清水5確診外籍船員足跡出爐

女友約砲「聊一下就上床」　男大生暴怒性侵

高嘉瑜「19秒逼供片」畫面曝光　右手臂濺血！奄奄一息

林秉樞玩很大　私密檔驚見「富可敵國貴婦」

國手撿屍接力性侵　求輕判超瞎理由曝

少婦包浴巾等外送　老公怒打死人

軍校生直挺讓位30分鐘　榮譽假1天

副業年收4千萬！古娃娃開4職缺月薪最高55K

快訊／台中清水深夜傳載走2確診　衛生局回應了

她-196度冷凍30年等復活　尪早有新歡

比特犬咬死童家長被罵爆！他見疑點翻轉

900人視訊傻眼　CEO：你各位被解雇了

《魷魚》韓美女拍露點床戲「老公美國看到」

新娘身後偷牽正妹！真相讓本人氣炸

小甜甜女兒才5個月爆新婚危機！抱怨老公「恐變單親」

更多

最夯影音

更多
6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」

6女欲往高台山導航誤闖露營區　業者火大擋車「關鐵門捶引擎蓋」
劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

劉品言認《華燈》尷尬一幕沒設計過！　更衣完「被揪亮點」網：想重播

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

眼鏡男付100塊「老闆低頭又抽回」　早餐店疑遇霸王餐反被嗆：走著瞧

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

屏東比特犬關2天出籠放風撒嬌　 被揉臉皮超平靜！新名字叫索爾

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

火車誤點！軍校生「立正30分鐘」 網友讚爆：令人安心的人形立牌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面