雙胞胎「1人吃素1人雜食」！　12週人體實驗結果出爐

▲同卵雙胞胎進行12周實驗後的照片，圖右為吃素者，圖左為雜食者。（圖／翻攝自Instagram／＠theturnertwiins）

實習記者黃靜芸／綜合報導

有些人為了健康及環保會選擇吃素，但吃素真的對健康有益嗎？英國一對同卵雙胞胎雨果（Hugo Turner）和羅斯（Ross Turner），日前進行一項12個禮拜的人體實驗，在這期間內2人攝取食物的卡路里都相同，甚至健身房訓練也要一致，唯一不一樣的就是雨果需要吃素，不能吃肉類和乳製品，羅斯則葷素不拘，以此實驗來了解吃素及雜食對人體影響的差異。

據英國廣播公司（BCC）報導，這對雙胞胎在今年1月至3月的12週健身訓練計畫中，安排兩種飲食方式。羅斯透露，他們的靈感來自於日益流行的運動員純素飲食，「我們希望消除偏見，並將其降低到基因水平。我們可以讓科學實證，因為是雙胞胎，基因相同，所以可以在極端環境中比較自己。」

這對雙胞胎每週都會在健身房進行5到6次耐力訓練，以及攝取同樣的卡路里，最後他們注意到在肌肉、脂肪和消化方面產生差異。

在實驗之前，雨果的體重約為84公斤，體脂率為13%。實驗結束時，他的體重掉到82公斤。幾乎所有減輕的都是脂肪，整體體脂肪下降了整整一個百分點，達到12%，此外，膽固醇指數也下降了，他表示，「在純素飲食中，我的精神集中度要好得多。」

而沒有進行純素飲食的羅斯，體脂從13%上升到15%，還增加4.5公斤的肌肉，最終體重達86公斤，膽固醇指數則沒有變化，他也向外媒坦承，「在這期間，我有時會很有活力，但有時又會無精打采。」

2人計畫在未來食用更多的植物性食物，並增加食物種類，而非只是以不同形式吃相同的食物，他們這次實驗得出的結論為，最佳飲食是混和植物性和動物性的食物。