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月球背面驚現「ㄇ字型神秘小屋」探測車將前往揭秘…網驚：廣寒宮

▲▼玉兔二號月球車發現「神秘小屋」。（圖／翻攝自公眾號／我們的太空）

▲玉兔二號月球車發現「神秘小屋」。（圖／翻攝自公眾號／我們的太空）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸玉兔二號月球車在月球天邊發現形似「神秘小屋」物體，引發網友討論。12月3日，「我們的太空」公眾號發布《艱難爬坡！玉兔迎來月背最大坡度 「玉兔二號駕駛日記」（28）》，介紹了玉兔二號月球車第36個月晝的探險之旅。沒想到，玉兔二號環拍周邊時，竟發現一個突兀的立方體物體。

在這趟旅程中，玉兔二號駛出撞擊坑包圍的複雜地形，並且翻過月背最大坡度的陡坡。抵達新的休眠點後，玉兔二號對周圍的天際線實施了環拍，而將環拍圖片放大，發現北側天際線處一個突兀的立方體物體像一個「神秘小屋」。

經過測量，「神秘小屋」距離當下位置約80公尺，玉兔二號將前往「神秘小屋」一探究竟，預計經過2到3個月晝的行駛就可以到達目的地。

▲▼玉兔二號月球車發現「神秘小屋」。（圖／翻攝自公眾號／我們的太空）

▲環拍周邊時竟發現一個突兀的立方體物體。（圖／翻攝自公眾號／我們的太空）

對於玉兔二號的這一發現，大陸網友聯想起了古代神話傳說中位於月亮的宮殿-廣寒宮，「天空中有那麼多星星，怎麼會有人認為，我們是整個宇宙中唯一的生物呢？」、「月球上古代文明的建築？」不過，也有網友表示，「不，沒啥好分析的，可能就是幾塊石頭。」

「玉兔二號」是大陸空間技術研究院設計製造的一輛月球車，搭載於嫦娥四號月球探測器。嫦娥四號於2018年12月8日從西昌衛星發射中心由長征三號乙改進Ⅲ型運載火箭發射，於2019年1月3日10時26分成功軟著陸於月球背面南極-艾特肯盆地馮·卡門撞擊坑。2019年1月3日22時22分，玉兔二號月球車從嫦娥四號著陸器完成分離，成功踏上月面，成為第一輛踏上月球背面的月球車。

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