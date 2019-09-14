「玉兔」和「嫦娥」畫的！中國航天公佈正宗「月餅」照

▲「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車在月球上畫的「月餅」。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

記者馬叔安／綜合報導

13日時值中秋節，大陸中國航天科技集團在微博上發佈了一張月球表面的照片，號稱是「二兔畫的月餅」，以此紀念「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車「在月亮之上同大家共度中秋佳節」。今年1月11日，「嫦娥四號」著陸器、巡視器順利完成互拍成像，大陸成為世界首個實現月球背面軟著陸的國家。

在曝光的照片中，可以看到月球地面佈滿岩石，不過地表上有幾道形狀規則的弧線，疑似是「嫦娥四號」和「玉兔二號」行進時留下的痕跡，和一般月餅上的花紋有幾分神似。

▲嫦娥四號。（圖／翻攝自中國探月工程官方微博）

「中國探月工程」微信公眾號指出，「嫦娥四號」和「玉兔二號」已工作9個月晝，其中「玉兔二號」月球車累計行駛284.661米。

「嫦娥四號」探測器今年1月3日上午10點26分許，成功著陸在月球背面東經177.6度、南緯45.5度附近的預選著陸區，並透過「鵲橋」中繼星傳回了世界第一張近距離拍攝的月背影像圖。據悉，此次任務實現了人類探測器首次月背軟著陸，首次月背與地球的中繼通信，開啟了人類對月球探測的新研究。

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