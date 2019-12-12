打破前蘇聯49年紀錄　玉兔二號成「工作時間最長」月球車

▲嫦娥四號著陸器地形地貌相機對玉兔二號巡視器成像。（圖／翻攝自大陸國家航天局網站）

記者馬叔安／綜合報導

根據大陸國家航天局探月與航天工程中心，「玉兔二號」月球車成為在月面工作時間最長的月球車，此前該紀錄由前蘇聯的「月球車1號」保持49年，「玉兔二號」於今年1月3日隨嫦娥四號探測器共同登陸月球背面，截至目前，累計行駛345.059米。

《中新社》報導，「玉兔二號」在月球背面創造新紀錄的同時，月球正面的「嫦娥三號」著陸器於7日被成功喚醒，開啟了第75月晝的新徵程，再一次刷新人類探月航天器月面生存新紀錄。

▲嫦娥四號著陸器與玉兔二號月球車。（圖／翻攝自中國探月與深空探測網）

「嫦娥三號」探測器於2013年12月2日在中國西昌衛星發射中心，由長征三號乙運載火箭送入太空，當月14日成功軟著陸於月球正面。

之前保持紀錄的「月球車1號」是世界上第一台無人駕駛的月球車，從1970年11月17日在月球錶面軟著陸到1971年10月4日停止工作，在月面進行了十個半月的巡視移動，累計運行321天，考察了約8萬平方米的月面，拍攝照片2萬餘張。

▲嫦娥三號探測器。（圖／翻攝自大陸國家航天局網站）

此前，「玉兔二號」月球車隨嫦娥四號探測器於2019年1月3日共同登陸月球背面，隨後沿著斜梯緩緩駛向月面，當天22時22分，「玉兔二號」成功駛上月球表面，在月背留下人類探測器的第一道印跡。

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