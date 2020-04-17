「嫦娥四號」及「玉兔二號」順利喚醒　進入第十七月晝工作期

▲「嫦娥四號」拍下的月球照片。（圖／中國探月工程）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家航天局的「嫦娥四號」著陸器與「玉兔二號」月球車3月底進入第十六月夜休眠期，並分別於4月17日與16日受到光照自主喚醒，展開第十七月晝工作期。截至目前，「嫦娥四號」與「玉兔二號」已順利度過470個地球日，玉兔二號將持續向規劃的目標點前進，進行相關探測任務。

大陸國家航天局表示，在本月晝工作期，著陸器搭載的月表中子及輻射劑量探測儀、低頻射電頻譜儀將按計劃開機工作，「玉兔二號」月球車攜帶全景相機、測月雷達、紅外成像光譜儀、中性原子探測儀等科學載荷，將繼續向西北方向行進，開展巡視探測任務。

在此期間，全景相機預計在接近月午時進行環拍探測，紅外成像光譜儀將進行定標和紅外探測，測月雷達將在行駛過程中開展同步探測。

航天局指出，著陸月背以來，「嫦娥四號」著陸器和「玉兔二號」月球車獲取了大量的探測數據，有效載荷工作狀態正常，地面各測控站和中心數據接收及處理正常。後續，嫦娥四號著陸器和「玉兔二號」月球車將不負期望，繼續前行，爭取獲得更多的一手科學探測成果。

「嫦娥四號」與「玉兔二號」2018年12月8日由長征三號乙改進Ⅲ型運載火箭發射升空，於2019年1月3日在月球背面完成世界首次軟著陸，並通過「鵲橋」中繼星傳回世界第一張近距離拍攝的月背影像圖，截至目前已度過470個地球日。