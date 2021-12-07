▲過敏藥含「這成份」服用自殺風險增，食藥署即起限縮31張藥證適應症。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

含有montelukast成分的抗過敏用藥，遭美國FDA發現服用後有增加自殺意念風險，於2020年將其降為二線用藥。食藥署今（7）日公告跟進，即起限縮使用範圍，僅能用於療效不佳或無法耐受的成人及小兒日夜間過敏性鼻炎，並要求31家許可證持有廠商於明年7月31日前完成適應症與中文仿單變更，逾期未完成者將廢止其許可證。

食藥署科長洪國登表示，含有montelukast成分的抗過敏藥每年健保約開出90萬張處方箋，市面上也有許多替代用藥。而根據美國FDA監控，該藥物在服用後會出現行為改變、自殺意念、自殺行為與情緒改變等副作用，風險明顯大於利益，因此限縮到後線藥物使用。

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「沒有人希望吃過敏藥吃一吃去自殺。」洪國登說，食藥署為確保民眾用藥安全，再次蒐集國內外資料，重新評估該成分藥品用於治療過敏性鼻炎的臨床效益及風險，經專家會議評估後，僅提供先前已接受過其他抗過敏藥品，但療效不佳或無法耐受的成人及小兒的日間及夜間的過敏性鼻炎（allergic rhinitis）使用。

食藥署提醒醫師開立含montelukast成分藥品予過敏性鼻炎病人時，應遵循110年12月7日公告的再評估結果，審慎評估其用藥的風險與效益，同時於用藥期間監測病人是否出現神經精神等相關症狀，並提醒病人或其照護者嚴密監視服藥後情形，如出現行為改變、自殺意念或行為時應立即回診。

另食藥署亦提醒民眾，該成分藥品屬於醫師處方，應遵循醫囑服用，切勿自行過量或減量使用，服藥後若出現身體不適或是發現自己曾在用藥後發生怪異行為或情緒改變，像是睡眠不佳、憂鬱或焦躁不安等，請立即回診尋求醫師協助。