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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「朱立倫接手網路機器人大軍！」　民進黨：臉書還有大量越南網友

▲▼ 朱立倫「1218場 公投全台街講」。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨主席朱立倫指控民進黨靠網軍奪權治國，民進黨發言人周江杰6日表示，朱立倫在主席競選期間，接受前主席江啟臣的網路機器人大軍，而8月又爆出大量越南帳號，建議他先跟社會說明交代一下。

周江杰說，朱立倫作為一黨主席，卻無的放矢亂扣帽子，發言品質更像是不及格的網軍，他有空亂扯網軍，不如快點叫國民黨立委回去審預算，不要拖累國家整體發展；相較於林秉樞的個人行為，國民黨立委集體罷審總預算造成的影響，更是影響全台民眾權益。

周江杰表示，立委高嘉瑜遭到性別暴力事件，受到全國關注，民進黨第一時間譴責暴力，並向高委員表達關心慰問，支持她採取法律行動；反觀國民黨有中央委員則是第一時間羞辱受害者，受到各界撻伐，國民黨至今仍未說清楚懲處結果。

周江杰指出，現在朱立倫跟國民黨的黨公職為了政治鬥爭，無限上綱亂扯網軍，這種只為國民黨政黨利益而再次消費受害者的行為，令人唾棄。

周江杰指出，朱立倫只會補風捉影批評網軍，但他在國民黨主席競選期間接手江啟臣前主席的網路機器人大軍，要不要先對社會說明交代一下？

另外，他也點出，朱立倫自己的臉書在今年八月，被網友踢爆出現大量越南帳號以相同中文內容留言，朱立倫要不要先交代一下自己的「越南網友」是怎麼來的，如何使用網軍帶風向的？

周江杰說，國民黨不僅發動公投亂全台，在立法院也罷審預算，讓明年的軍公教加薪、育兒津貼計畫、產檢補助計畫、不孕症補助、營養午餐補助、汰換老舊機車補助，通通都被卡在立法院。

周江杰指出，朱立倫刻意將林秉樞一案混淆視聽、捕風捉影扣執政黨帽子，是不是要轉移國民黨杯葛總預算的荒謬行為以及模糊公投案的輿論焦點，好擺脫外界認為朱立倫無法團結國民黨，甚至領軍無能的壓力？

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