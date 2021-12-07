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盼遠東事件別發生！　台商表態「堅持九二共識」兩岸才穩定

▲▼ 台灣商業總會主席賴正鎰 。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣商業總會主席賴正鎰出席南京會場 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／南京報導

2021年兩岸企業家峰會今（7日）登場，台北南京採取線上線下視訊連線，共有600多位企業家參與。這次主題除了聚焦兩岸合作發展機遇，遠東在陸遭重罰事件，讓不少台商擔憂未來是否有寒蟬效應。台灣商業總會主席賴正鎰出席南京會場受訪指出，遠東集團只是單一事件，不會影響台資企業往後來大陸發展。但他也強調，「只有堅持九二共識，兩岸才能和平隱定發展。」

遠東在陸企業違法違規遭到重罰20億，外界認為主要涉及綠營政治獻金主，遭到陸方殺雞儆猴。事件發生後，大陸官方也明確表態「反對台獨分裂勢力。」包括這次峰會陸方與會嘉賓發言時，多次呼籲台商要「認清時局、與台獨勢力劃清界線。」

但過去台商遊走兩岸難免有灰色地帶，如今遠東事件發酵，許多台商認為未來在陸投資發展必須明確選邊站？台灣商業總會主席、鄉林建設董事長賴正鎰受訪時表示，「遠東集團事件是單一事件。」

賴正鎰說，台資企業不會因為單一事件， 影響兩岸未來交流或是台商來陸投資，畢竟大陸商機蓬勃發展，擁有無限機遇。「遠東事件也讓台資企業非常清楚，我們堅持的九二共識，希望兩岸能夠繼續和平發展是非常重要的。」

▲▼ 兩岸企業家峰會、賴正鎰、郭山輝 。（圖／記者任以芳攝）

▲台升國際集團董事長郭山輝 。（圖／記者任以芳攝）

台升國際集團董事長郭山輝認為，現今兩岸關係確實比較複雜，按照目前形勢的發展，大家都不樂見「像徐遠東這樣的案子持續的發生。」

郭山輝進一步說，一個中國、堅持九二共識是兩岸發展的基礎，促進兩岸和平穩定發展，也是兩岸企業家該有的共同使命。「希望未來像徐遠東這樣的案例，應該要少發生為妙。」

至於談到回台隔離政策，郭山輝認為「有點離譜」，現在台商返鄉有兩大問題，訂不到隔離酒店以及沒有增加直飛航點。他也建議蔡政府應該要有解決的方案，否則對台商在經濟發展上有一個很大的阻礙。

賴正鎰也表示，自己最近回台也訂不到隔離酒店，必須提前回到台灣，這也是其他台商最大煩惱。希望政府是否彈性調整，讓打過疫苗台商縮短隔離酒店時間，讓大家返鄉之路不要如此遙遠。

最後，問到郭台銘剛選上兩岸企業家峰會副理事長一職，被外界議論是打破慣例，以「新增設」的方式加的頭銜。對此，郭山輝也緩頰，「沒有這樣問題，依照郭台銘閱歷、經歷和實力，擔任副理長應該是很合適的。」
 

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