快訊／東部海域「規模5.3地震」　最大震度3級

▲氣象局地震報告。（圖／中央氣象局）
記者柯沛辰／台北報導
宜蘭外海6日晚間9點05分發生規模5.3地震，深度106公里，最大震度3級在宜蘭牛鬥、南澳，台北信義區也有2級。
中央氣象局指出，台灣東部海域6日晚間9點05分發生規模5.3地震，震央位在宜蘭縣政府東北東方33.3公里，深度106公里。
全台各地震度：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：牛鬥、南澳
2級：宜蘭市、蘇澳、內城、冬山、大同、澳花、南山、武塔、頭城
● 新竹縣地區最大震度3級
3級：關西
2級：竹東、峨眉
1級：竹北市、五峰
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
1級：木柵、臺北市
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店、新北市、五股
1級：三貂角、雙溪、五分山、萬里、石門、淡水
● 桃園市地區最大震度2級
2級：三光、桃園市、中壢
1級：新屋
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：太魯閣、西寶、花蓮市、和平
1級：秀林、銅門、鹽寮、水璉、西林、磯崎、光復、富里
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：南庄
1級：苗栗市、三義、鯉魚潭、竹南
● 南投縣地區最大震度2級
2級：合歡山
1級：奧萬大、國姓、日月潭、名間、信義鄉、玉山
● 臺中市地區最大震度2級
2級：德基
1級：梨山、烏石坑、大甲、梧棲
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、員林、大城
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：長濱、成功、東河
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：阿里山、民雄、番路、太保市
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、土庫、斗六市、四湖、水林
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
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