日領3千不管落隊團員！70歲翁命喪百岳　領隊「直直衝」下場出爐

▲許姓男子參加「八大秀馬」行程，惟因體力跟不上而脫隊，最後因急性心血管疾病猝死，檢方認為領隊未做好因盡義務，依法將其起訴。（圖／示意圖，與本案無關／資料照）



記者高堂堯、林冠吟／南投報導

70歲的許姓男子2018年參加「八大秀馬」的登山行為，卻因為體力和腳程無法跟上而脫隊，不過領隊的呂姓領隊卻沒有即時做出處置，而是在和許姓老翁失聯近1天後，眼見情況不隊才緊急撥打衛星電話求助，遺憾的是許姓老翁被發現時已意識不清、脈搏微弱，經空警隊直升機送醫急救後仍宣告不治。南投地院日前依業務過失致死，判呂姓領隊有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

許姓男子2018年時參加為期6天5夜的「八大秀馬」登山活動，由呂姓男子擔任領隊出團，以每日3000元的薪資受聘，但行程才剛出發沒多久，70多歲的呂姓男子和同隊的蔡姓男子就因為腳程較慢，跟不上團隊，明顯脫隊，直到隔日凌晨2點才抵達觀高山屋，相對於同團團員已經晚了9個小時。

後續的行程同團團員照常出發，也造成許姓男子和另名蔡姓男子和團隊越離越遠，第二天晚上直至凌晨2人皆未抵達中央金礦山屋，呂姓領隊見用無線電呼叫無回應後，另請了2名高山協作尋人，他則繼續帶隊前往秀姑巒山，但直至當天他們行程結束再次返回中央金礦山屋，也沒看到許姓和蔡姓男子的人影，而2名協助尋人的高山協作則表示找不到人。

而與此同時，許姓男子因身體不適無法再繼續往前，同行的蔡姓男子眼見情況不對，將物資留給許姓男子，並將其安置在避風處，獨自外出尋找其他隊員，耗費了10個小時才找到呂姓領隊，呂姓領隊也在此時利用無線電重新和許男連絡上，不過許男僅告知他「很累，想休息」後便再無回應，直到當天下午4點半，呂姓領隊遲遲無法和許男連絡上，驚覺狀況有異，緊急撥打衛星電話求援。

不過當搜救隊員獲報找到許男時，許男已經意識不清、脈搏微弱，經空警隊直昇機緊急送醫後，許男仍不幸宣告不治，死因為急性心血管疾病發作，導致心因性休克死亡。這也讓南投地檢署認為呂姓領隊沒有做好應盡義務，才導致許男的死亡，依法將其起訴。

南投地院審理後指出，呂姓領隊擔任攀登高山隊之領隊，本應隨時注意隊員之安全與身體狀況，以適時提供必要協助與照護，卻未注意因而延誤許姓男子的救護時機，導致許男死亡，儘管其犯後坦承犯行，並與許男家屬和解，但仍依業務過失致死罪，判其有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。