柯文哲「醫事人員沒打疫苗染疫要罰1500元」！陳時中回應了

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／綜合報導

台北市長柯文哲稍早宣布，追加第3劑疫苗按照類別對象接種，第一類醫事人員由醫院自己負責造冊，如果出現沒打疫苗進而被感染事件，每1例就開罰1500元起跳，對此，指揮官陳時中回應，傳染病防治法包含明知自己有染疫或被居家隔離等，你沒有遵守防疫規定都有大小不等程度處分罰責，但對不打疫苗而染疫罰則，這倒是沒有。

根據本站稍早報導指出，台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤6日出席防疫記者會。針對追加第3劑疫苗如何施打，柯文哲表示，北市按照1至3類對象來進行接種作業，第一類醫事人員由醫院自行造冊，不論是護理師、掃地或洗衣服人員，只要打過2劑疫苗且超過5個月，醫院都要自己負責安排接種，如果出現沒打疫苗進而造成感染，每1例開罰1500元起跳。

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針對此事，指揮官陳時中於今日下午記者會表示，傳染病防治法有幾個600萬、500萬以下罰責，都是因為明知自己有染疫而沒有遵守防疫規定造成其他人染疫或傷害等等，「至於他說最低罰應該是3000元，我們沒有查到1500元，不知道是不是內容有誤，這會再問清楚。」

陳時中也提及，傳染病防治法包含明知自己有染疫或被居家隔離等，你沒有遵守防疫規定都有大小不等程度處分罰責，但對不打疫苗而染疫，這倒是在法上沒有。