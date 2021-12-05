台東金幣節5週年特別企劃　「東岸舖食節」圓滿落幕

▲東岸舖食節壓軸最終場，湧入上千位的民眾及遊客共襄盛舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

累積10萬會員人數及近400間台東在地特約商之台東縣政府APP TTPush 邁入5週年，於12/4、5一連2天在台東市南京路市民廣場舉辦壓軸最終場回饋鄉親，湧入上千位的民眾及遊客共襄盛舉，此次系列活動送出最大獎Gogoro3電動機車1台，結果由1位李小妹妹在PK賽後成為幸運兒，縣長饒慶鈴並當場宣布台東金幣到期日延至明年9月底，歡迎縣民及全國好朋友踴躍加入TTPush會員共同體驗。

1年1度的TTPush台東金幣市集，每年集結各類別的優質商家，提供民眾集中消費的機會，同時增加商家的曝光及營收。今年以「東岸舖食節」為主軸，規劃一系列實體活動，其中「台東金幣市集-舖食大會」除了延續傳統，召集了多達35間特約商家及特色餐車參與，在環節的設計及規模上也更升級、更多元！活動現場提供百萬金幣，設置「真人大富翁競賽」、「大型疊疊樂」、「復古彈珠台」、「財運扭蛋」等免費互動遊戲，讓大小朋友玩的不亦樂乎；而「實聯制拿金幣」、「自備環保餐具購餐拿金幣」、「TTFree Wi-Fi連線拿金幣」、「消費滿額回饋贈」、「消費滿額抽Apple Watch」等拿金幣、抽好禮的活動。

這2天在南京路廣場活動還安排知名音樂人安懂、余文秀和阿丹玩球球主唱-佐勳侑勳帶來精采表演，用歌聲為寒冷的週末增添溫暖氛圍，陪伴大家享受最Chill的週末時光；活動壓軸更請來台東縣縣長饒慶鈴參與「舖食地圖闖關遊戲－28項指定任務」之抽獎活動，並頒發最終優勝者李小妹妹活動最大獎Gogoro3電動機車1台，為這位幸運兒1個月來的努力作見證。

另外，民眾至12月5日持有的金幣為4千萬枚，為感謝大家的熱情響應與TTPush會員們長期以來的支持，以及配合交通及觀光發展處「預約台東」、原住民族行政處「部落釀玩券」之金幣期限，饒縣長也當場宣布台東金幣到期日延至明年9月30日的好消息，為活動畫下完美的句點。