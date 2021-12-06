陸首家綜合物流央企成立　定位為「全球供應鏈組織者」

▲陸首家綜合物流央企成立。（圖／翻攝央視財經）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸首家綜合物流央企「中國物流集團」6日正式成立，據《央視新聞》報導，該集團定位為「綜合物流服務方案提供者、全球供應鏈組織者」，以「促進現代流通、保障國計民生」為己任，著力發展供應鏈物流、民生物流、特種物流等各種業態。

中國物流集團由前中國鐵路物資集團有限公司，與中國誠通控股集團有限公司物流板塊的中國物資儲運集團有限公司、華貿國際物流股份有限公司、中國物流股份有限公司、中國包裝有限責任公司4家企業為基礎整合而成。同步引入中國東方航空集團有限公司、中國遠洋海運集團有限公司、招商局集團有限公司作為戰略投資者，形成戰略協同。

中國物流集團股權結構為國務院國資委和中國誠通控股集團有限公司分別持有38.9%；3家戰略投資者持股比例分別為10%、7.3%、4.9%。也就是說，中國物流集團是大陸國務院國資委直接監管的又一家股權多元化央企。

報導提到，中國物流集團經營網點遍布大陸30個省（市、區）及海外五大洲，擁有土地面積2426萬平方公尺、庫房495萬平方公尺、料場356萬平方公尺；擁有鐵路專用線120條、期貨交割倉庫42座；整合社會公路貨運車輛近300萬輛；國際班列縱橫亞歐大陸，在國際物流市場具有較強競爭優勢。

中國物流集團定位為「綜合物流服務方案提供者、全球供應鏈組織者」，以「促進現代流通、保障國計民生」為己任，著力發展供應鏈物流、民生物流、特種物流、危險品物流、工業物流、應急物流、冷鏈物流、跨境物流等，涵蓋倉儲、運輸、配送、包裝、多式聯運、國際貨代、期貨交割、跨境電商、國際貿易、物流設計、供應鏈管理、加工製造、科技研發、電子商務等綜合物流服務各種業態。