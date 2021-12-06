她刷牙下秒「15公分牙刷」竟直直滑進胃　網看傻：有那麼絲滑？

▲ 女子吞下15公分的牙刷。（圖／翻攝自九派新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

刷個牙15公分的牙刷竟然直接吞下肚！此離奇事近日發生在浙江義烏，就連接診的醫師都感到非常意外。消息傳出後，網友紛紛笑說，「真的有那麼絲滑嗎？」

▲吞牙刷過程。（圖／翻攝自九派新聞）

據《九派新聞》報導，浙江金華義烏的黃姓女子近日在刷牙時，用漱口水仰頭漱口，因為手舉在頭部上方，一不留神牙刷掉落到嘴裡，此時剛好喉管形成一條直線，牙刷就順著食道掉進了胃裡。

▲檢查畫面。（圖／翻攝自九派新聞）

「非常害怕...」，黃女回憶說，剛吞下牙刷的時候暫時沒有感到明顯的疼痛。她事後緊忙去醫院，經過相關檢查後，醫生表示必須盡快進行手術取出牙刷，因為牙刷頭部尖端的地方會慢慢頂到胃腔，引發潰瘍，潰瘍反復出現以後會出現穿孔。

▲取出牙刷過程困難。（圖／翻攝自九派新聞）

報導指出，由於牙刷呈長直狀且表面光滑，給手術帶來了難度。醫生最後採用撐道器，先套住牙刷的長桿，慢慢退到牙刷頭端再收縮往外取。

牙刷取到喉頭的時候又遇到了困難，長達15公分的牙刷在拉出來時，頭端頂到喉頭部位很容易引起肌肉撕裂。在醫生的指導下，黃女調整頭部位置往後一仰，牙刷終於順利取出！所幸最後牙刷沒有造成胃部損傷，黃女順利出院。

▲謝男接受治療。（圖／翻攝自九派新聞）

無獨有偶，家在北京的謝姓男子也曾在刷牙時，因咽喉疼痛自己用牙刷抹藥，不料在強烈乾嘔刺激下，細長的牙刷竟然脫手，順著食管「滑」進了胃裡。這隻長達20公分的牙刷在謝男的胃裡一待就是2年。所幸最終經過手術異物被順利取出，而這個牙刷已經整個變得烏黑，令人無法直視。

▼已經發黑的牙刷。（圖／翻攝自九派新聞）

醫師提醒，不管是刷牙，還是吃帶硬殼的食物時，都要注意，千萬不要與他人打鬧，否則容易造成異物吞嚥；不管異物進入肺部還是消化道，都會造成人體傷害，不是每個人都能幸運通過無創技術取出，所以入口需謹慎，且取且珍惜。

▲躺在病床的謝男態度樂觀。（圖／翻攝自九派新聞）

消息傳出後網友紛紛表示不可思議，「真的有那麼絲滑嗎？」、「電視劇這麼演，直接就關電視了。竟然真有」、「這概率比買彩票中500萬還低。」。