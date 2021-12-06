公眾號「老司機模式」科普　遭檢舉低俗…深圳衛健委：會收縮尺度

▲深圳衛健委科普愛滋病遭批低俗。（圖／翻攝自九派新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳衛健委的微信公眾號近日發布文章《「無套後入」有毒！深圳新增1678人染艾滋，6成經男男傳播》，以宣傳預防愛滋病的重要性，文章開首更用上與男男同性戀性行為有關的「甜故」（色情故事）作為引子，有網友在官媒人民網的「領導留言板」上向深圳官方批評稱，「公眾號低俗標題吸眼球博流量。」

據《澎湃新聞》報導，深圳衛健委的微信公眾號時常以「老司機模式」科普各種醫療資訊，公眾號的關注人數已突破1300萬，文章的最高閱讀量更高達近800萬。

日前，在人民網「領導留言板」上，有網友以「公眾號低俗標題吸眼球博流量」向深圳市委書記王偉中反映，「某醫療機構的微信公眾號，使用標題黨吸引人眼球博得流量。建議進行整改。」

▲該公眾號此前發的內容。（圖／翻攝自九派新聞）

深圳市衛健委12月5日回覆網友稱，「您主要反映的是『深圳衛健委』微信公眾號及『北京大學深圳醫院』微信公眾號使用低俗封面圖片及低俗標題吸引眼球博流量的問題。『深圳衛健委』微信公眾號後續會適當收縮開放的推文尺度，保持專業、中性、客觀的風格。誠懇傾聽各方的批評意見，在宣傳上做到雅俗共賞、老少皆宜，使衛生健康傳播為更多的用戶所接受。」

此外，「深圳衛健委」公眾號還發布一篇題為《和女神網戀奔現，褲子脫了才發現是男的！「我怕得艾滋」》的文章，同樣以「甜故」作為引子，以宣傳預防愛滋病的重要性。