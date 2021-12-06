屏東再現球棒隊！嗆辣女攔車狂砸喊「要自保」　畫面曝光臉腫了

▲屏東球棒隊攔車狂砸，女嫌被逮喊是要自保，遭監視器狠打臉。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市又出現「球棒隊」！屏東分局5日晚間接獲通報，稱有人在屏東市廣東路與仁愛路口打架，但警方到場後已無打架情事，而現場一名洪姓女子向警方供稱，因與對方發生行車糾紛，為了自保才與對方起衝突。不過，警方調查後案情卻大逆轉，原來洪女與對方是舊識，雙方過去因細故發生嫌隙，5日恰巧在路上巧遇，洪女一時氣不過才上前動手，全案訊後也依公然聚眾施強暴脅迫罪移送法辦。

屏東分局於5日晚間8時許接獲通報，稱有人在大街上打架，警方隨即趕抵現場，但早已沒了打架情事，而洪女見到警方上前，遂立即供稱，自己不小心與對方發生擦撞，為了自保才會與對方發生衝突。

不過，警方調閱監視器畫面後，案情卻出現大逆轉，全案是洪女先逆向攔車挑釁，接著與車上另名吳姓男子下車恐嚇，2人分別持BB槍、球棒向對方動手，見到警方到場後，甚至還向警方咆嘯，態度相當囂張。

警方事後將洪女逮捕，並也將吳男帶回調查，初步了解，洪女與對方為舊識，雙方過去曾因細故發生嫌隙，5日又在路上巧遇，洪女一時氣不過才下車與對方理論，全案雖被害人不願提告，但因洪女等人持BB槍等已造成民眾恐慌，為維護社會秩序，全案訊後也依刑法第150條公然聚眾施強暴脅迫罪移送法辦。