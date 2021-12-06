南非Omicron日確診破萬！「這數值」卻少得離奇　醫推論：新冠與流感綜合體

▲變種病毒Omicron來勢洶洶，多國對南非祭出禁令。（圖／達志影像／美聯社）

文／沈政男醫師

昨（5）天新增0例。

附圖是南非的每日新增曲線與每日死亡曲線，兩相對照可以清楚看出，在這一波Omicron疫情裡，雖然每日新增已經破萬，但每日死亡仍是少得離奇，只有二十餘，反觀幾個月前的delta，當每日新增破萬時，死亡已經破百，等於死亡率只有當時的五分之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這，是不是新冠疫情朝向輕症化的開始？目前最值得觀察的重點就是這個。

▲南非Omicron每天確診破萬人！死亡人數卻少得離奇。（圖／南非官方網站）

至於疫苗保護力，對Omicron已經明顯效力降低了，只是幅度多大，有待觀察。其實，南非現在的數據拿來算一算就知道，但你看他們的公衛網站，圖表洋洋灑灑，卻看不出什麼重點。

如果Omicron傳染力達R=9，死亡率千分之一到四，這樣的疫情會是怎樣？你說是流感化，問題是流感傳播力沒有這麼強，而死亡率也沒有這麼高。

等於是新冠與流感的綜合體吧！

有人說，Omicron可能終結新冠疫情！因為傳得很快，大多輕症，而且成為強勢變種，可以將其他變種淘汰，往流感化邁進。

但，有沒有另一種可能是：Omicron會與delta並存？因為，既然兩者突變相差這麼多，恐怕彼此可以再感染，於是兩條感染曲線同時進行。

你看現在的南韓，delta還在進行，而Omicron已經進去，開始有社區傳播了，你說，delta會就此被消滅嗎？

會不會兩個變種共存？

不管如何，南韓現在已經收回了解封措施，因為擔心Omicron襲來。

新加坡已經降到了七百多例了，因為，疫苗覆蓋率已經接近九成了，很可怕的數字。九成覆蓋率如果都是mRNA疫苗，那麼就可能達到群體免疫，但因為他們有打不少AZ，因此群體保護力須扣掉一些。

如果沒有意外，新加坡將會變成下一個日本，也就是靠著疫苗覆蓋率與戴口罩，將delta壓到載浮載沉的程度。

只是，Omicron如果進去，就是另一回事了。

台灣目前疫苗覆蓋率已經突破兩劑六成，問題是台灣打了三分之一的AZ，整體保護力必須打一到兩折。現在，面對Omicron，只能繼續打第三劑，因為很可能兩劑也沒效了。

▲台灣疫苗覆蓋率已突破2劑六成。（圖／記者宋良義攝）

你看，先前沒有疫苗強制令，現在已經下令某些行業從業人員必須強制打疫苗了。那些堅持不打疫苗的人，必須在工作與疫苗之間取捨，恐怕會引發反彈。

而且，這些行業的員工必須打疫苗，但人客沒有強制，意義何在？是不是未來也可能考慮施行疫苗護照？

今天有人說，喔，「打高端是死忠的」。拜託，如果為了效忠黨國而打國產疫苗，不過是一種愚忠罷了。

什麼辣X派、XX隊，不過是這類愚忠的組合罷了。

※本文及圖片經沈政男醫師授權刊登，未經同意請勿隨意翻載。