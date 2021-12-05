以布袋戲詮釋四大公投　林建南說明會「笑」果十足

▲民進黨市議員參選人林建南(右1)，在布袋戲開演前向在座觀眾宣導，公投投下四個不同意的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為使民眾更能深入了解四大公投的內容，民進黨市議員參選人林建南，5日晚上6時30分，在台南市海安商圈（海安路、尊王路口）舉辦一場別開生面的布袋戲「公投」說明會，以詼諧逗趣的對白來向民眾說明，「笑」果十足，吸引許多民眾冒著寒風觀賞聆聽。

台灣早期風靡一時的布袋戲，如今也運用在反映現今社會的百態。民進黨市議員參選人林建南，為使枯燥的話題能讓大眾所知悉，特規畫一場以四大公投為主題的布袋戲演出，戲中的主角將四個不同意的優缺點以詼諧逗趣的對白演繹，同時也反串在野黨知名人士的言論，令在場觀看的民眾捧腹大笑。

林建南表示，國民黨對於公投四大案顛倒是非的言論，令人＂驚呆了！＂。事實上，重啟核四不只造成生態的傷害，更是浪費民脂民膏；萊豬進口除了讓台灣可在國際貿易中站上談判方，購買的權力也在人民自我選擇；藻礁一案是台灣永續綠能發電的關鍵，人民不需要用肺發電。

林建南指出，公投綁大選，除造成人力與時間上的耗費外，無法有效列舉出有何好處。為使台灣的未來永續，希望大家在12月18日公投一定要用理性投下「四個不同意」，讓未來台灣的子孫可以在平安且便利的環境下共存成長。